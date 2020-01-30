Özel öğrencilerden sürpriz doğum günü

17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde dereceye giren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri sürpriz bir ziyaretle Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın doğum gününü kutladı. “Sevgili yavrularım, beni çok mutlu ettiniz” diyerek özel öğrencilerle yakından ilgilenen ve getirdikleri pastayı birlikte kesen Başkan Büyükakın, “Güzel sürpriziniz için çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Elde ettiğiniz başarınızdan dolayı da sizleri ayrıca tebrik ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı birliktelikte Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ebubekir Ardıç’ın yanı sıra Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanları da hazır bulundu.





