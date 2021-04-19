Pandemi Döneminde Uçak Yolculuğu Güvenli mi?

Koronavirüs pandemisi sürerken uçak bileti alacak kişiler aynı endişeyi taşıyor, “pandemide uçak seyahati güvenli mi?” Virüs kapma endişesi ile tatillerini erteleyenler, planlarını uzun saatler süren konforsuz karayolu yolculuklarına dönüştürenler mevcut. Peki gerçekten uçak seyahatinden kaçınmak için neden var mı? Uçak yolculuklarında nelere dikkat edilmeli, sizler için araştırdık.

Koronavirüs pandemisi sürerken uçak bileti alacak kişiler aynı endişeyi taşıyor, “pandemide uçak seyahati güvenli mi?” Virüs kapma endişesi ile tatillerini erteleyenler, planlarını uzun saatler süren konforsuz karayolu yolculuklarına dönüştürenler mevcut. Peki gerçekten uçak seyahatinden kaçınmak için neden var mı? Uçak yolculuklarında nelere dikkat edilmeli, sizler için araştırdık.



Uçaklarda Pandemi Güvenliği

İster yurtiçi ister yurtdışı uçuşlara katılın, aynı teknoloji ile korunduğunuzu bilmelisiniz. Yani İstanbul uçak bileti ile 1 saatlik bir uçuş da yapsanız, 20 saatlik bir yurtdışı seyahati için de uçakta bulunsanız, aynı önlemlerle karşılanıyorsunuz. Uçaklarda yer alan ve yolculara pandemi sürecinde güven veren detaylar şöyle sıralanıyor:

● Uçakların içinde gazete, dergi, menü kartı gibi birden çok kişinin dokunabileceği yayınlar dağıtılmıyor.

● Uçaklarda maske takmak zorunlu tutuluyor. Kullanıcıyı koruyan ancak çevreye virüs yayılmasına neden olabilen ventilli maskeler, uçaklarda kabul edilmiyor. Uzun süreli uçuşlarda daha çok maske, uçak içinde yolculara dağıtılıyor.

● Uçaklardaki çay kahve servisleri pandemi sürecinde yapılmıyor.

● Uçak içlerinde hava temizleme için kullanılan havalandırmalarda HEPA filtre yer alıyor. Ortamın havası %99.9 oranında filtrelenerek temizleniyor. HEPA filtreler günümüz teknolojisinin en üst düzey hava temizleme çözümünü sunuyor.

● Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı yolculardan, uçuştan maksimum 72 saat önce verilmiş PCR negatif sonucu ibrazı bekleniyor.

● Kabin bagajları uçağa alınmıyor.

● Temiz hava, koltukların üstündeki bölmelerden direkt yolcuların üzerine veriliyor ve temiz hava her yolcunun eşit şekilde yararlanabileceği düzende uçak içine dağıtılıyor.

● Her uçuş sonrasında koltuklar, koridorlar, koltuk başları, koltuk kolları, tutma yerleri, dolap üstleri, camlar sterilize ediliyor, dezenfeksiyon makineleriyle içerisi tamamen mikroplardan arındırılıyor. Uçaklar birkaç saat yerde kaldığında, 48 saat etkili ek dezenfeksiyonlar gerçekleştiriliyor.

● Uçağa binen tüm yolcuların havaalanlarında ateşleri ölçülüyor ve alana girebilmek için HES kodu zorunlu tutuluyor. Ateşi 38’in üzerinde olan yolcular, hiçbir şekilde uçağa alınmıyor.

Uçak Yolculuklarını Sağlıklı Geçirebilmek için Püf Noktalar

Pandemi döneminde uçuşlarda şirketlerin aldığı önlemler birçok fayda sağlıyor ancak uçak yolculuğu yalnızca uçak içi süreçle kısıtlı kalmıyor. Havaalanı ulaşımından bagaj teslimine kadar birçok adımda yolcuların kendilerini koruması gerekiyor. Uçak yolculuğu sürecini sağlıkla geçirebilmek için şu püf noktaları değerlendirebilirsiniz:

● Havaalanına erişirken mümkünse taksi veya özel araç kullanmalısınız. Araçta maskenizi çıkarmamalı ve camı sürekli açık tutmalısınız.

● Herhangi bir yere dokunduktan sonra ellerinizi muhakkak kolonya ile temizlemelisiniz.

● Havaalanında yemek yiyecekseniz, açık bölümü olan kafeleri tercih etmeli veya çevresinde kimsenin olmadığı masalarda oturarak yemek yemelisiniz. Gelen çatalın bıçağın tek kullanımlık veya temizlenip paketlenmiş olmasına özen göstermelisiniz.

● Yemek dışında hiçbir yerde maskenizi çıkarmamalısınız, hatta çift maske, siperlik takmayı tercih etmelisiniz.

● Check in gibi işlemler sırasında insanlarla beklerken 1.5 metre mesafeyi korumaya özen göstermelisiniz.

● İnsanlarla mümkün olduğunca konuşmamalısınız.

● Güvenlik noktalarından geçerken zaman kaybetmemek adına üzerinizde takı, kemer, aksesuar bulundurmamaya özen göstermelisiniz.

● Havaalanında mümkün olduğunca az zaman geçirmeye gayret etmelisiniz, çok erken gitmemeli, işiniz bittiğinde hemen ayrılmalısınız.

● Güvenlik noktalarından eşyalarınızı aldığınızda dezenfekte etmeli ve ellerinizi de temizlemelisiniz.

● Maskenin yanı sıra, siperlik veya gözlük kullanarak gözden bulaş ihtimalini en aza indirmelisiniz.

● Mümkünse biniş kartınızı telefonunuza indirmeli, check ini online yapmalı, ekspres geçiş ile uçağa geçmelisiniz. Az insanla muhatap olarak süreci tamamlamayı tercih etmelisiniz.

Uçakların sistemlerine güvenerek, kendi önlemlerinizi alarak siz de güvenle yolculuk yapabilirsiniz. Pandemi döneminde havaların daha sıcak olduğu, açık havada daha çok vakit geçirilebilen bölgeleri tercih ederek şehirlerden uzaklaşabilirsiniz. Antalya, Muğla veya İzmir uçak bileti alarak yola çıkabilir ve pandemi stresini biraz olsun atabilirsiniz. İyi yolculuklar…