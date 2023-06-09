Para Yelken'de Kupalar Sahiplerini Buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Para Yelken Türkiye Şampiyonası’na Türkiye’nin farklı illerinden 20 bedensel engelli sporcu ile Büyükşehir’in ‘Sporda Ben De Varım’ projesinin 4 bedensel engelli sporcusu katıldı. 3 Haziran Cumartesi günü Darıca Balyanoz Koyu’nda başlayan ve 8 Haziran’da yapılan final müsabakaları ile sona eren yarışlar heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışlarda genel sıralamada en iyi 1 erkek ve 1 kadın sporcu milli takıma seçilerek, Türkiye’yi Dünya Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu

Final müsabakaları sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. Buna göre Para Yelken Türkiye Genel kategorisinde birinci Miray Ulaş (Mersin Ferdi), ikinci İbrahim Kalay (Mersin Yelken Yat Sporları), üçüncü ise Emir Turnacıgil (Karadeniz Ereğli Gençlik) oldu. Bu sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Çiçek takdim etti.

Para Yelken Türkiye Gençler kategorisinde ise Karadeniz Ereğli Gençlikspor sporcuları derece yaptı. Buna göre birincilik kürsüsüne çıkan Büşra Nur Çelik ile ikinci olan Furkan Ercin ve üçüncülüğü elde eden Yiğit Efe Yıldırım’a kupa ve madalyalarını Darıca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Candemir verdi.

Ayrıca şampiyonanın düzenlenmesine katkı sağlayan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Yelken Branşı Asbaşkanı Gökhan Arsu, Kocaeli Yelken İl Temsilcisi Tahir Tarım, Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Prof. Dr. Feridun Vural ve Darıca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Hüseyin Candemir’e teşekkür plaketi verildi.

İHA