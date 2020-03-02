banner462
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Park ve Bahçelerden Bahar Hazırlığı

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bahar hazırlıkları sürüyor. Budama, peyzaj, bakım ve onarım gibi çalışmalarla vatandaşların sürekli kullandığı alanlar olan parklar ve mesire alanlarında hummalı bir çalışma sergileyen belediye, yaz ayına da hazırlık yapıyor.

Park ve Bahçelerden Bahar Hazırlığı

02 Mart 2020 Pazartesi 14:06

 Bahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, parklarda rutin bir şekilde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor. Mahalle araları, cadde ve sokaklarda budama çalışmalarına da devam eden Çayırova Belediyesi, bazı parklarda ve meydanlarda sulama sistemleriyle ilgili çalışmalar yürütüyor.

 

Parkların, mesire alanlarının ve semt meydanlarının tüm eksikliklerini bakım ve onarım çalışmalarıyla gideren Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi’ndeki semt meydanını çevreleyen ahşap çitlerde de koruyucu boya ve vernik çalışmasını sürdürüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeBaşkanKocaeliçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir, “Herşey Yükselen Şehir Dilovası için” Başkan Şayir, “Herşey Yükselen Şehir Dilovası...
İZAYDAŞ, Sıfır Atık Belgesi’ni aldı İZAYDAŞ, Sıfır Atık Belgesi’ni aldı
Yağmur Gebze'yi terk ediyor Yağmur Gebze'yi terk ediyor
Saadet Partisi Erbakanı Anma programı iptal etti. Saadet Partisi Erbakanı Anma programı iptal etti.
Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı
Evlilik sayıları düştü boşanma sayıları arttı Evlilik sayıları düştü boşanma sayıları arttı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Şayir, “Herşey Yükselen Şehir Dilovası...
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sık sık gittiği Başkent ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek,...

Haberi Oku