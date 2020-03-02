Parkların, mesire alanlarının ve semt meydanlarının tüm eksikliklerini bakım ve onarım çalışmalarıyla gideren Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi’ndeki semt meydanını çevreleyen ahşap çitlerde de koruyucu boya ve vernik çalışmasını sürdürüyor.
Park ve Bahçelerden Bahar Hazırlığı
Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bahar hazırlıkları sürüyor. Budama, peyzaj, bakım ve onarım gibi çalışmalarla vatandaşların sürekli kullandığı alanlar olan parklar ve mesire alanlarında hummalı bir çalışma sergileyen belediye, yaz ayına da hazırlık yapıyor.
Parkların, mesire alanlarının ve semt meydanlarının tüm eksikliklerini bakım ve onarım çalışmalarıyla gideren Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi’ndeki semt meydanını çevreleyen ahşap çitlerde de koruyucu boya ve vernik çalışmasını sürdürüyor.