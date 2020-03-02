Park ve Bahçelerden Bahar Hazırlığı

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bahar hazırlıkları sürüyor. Budama, peyzaj, bakım ve onarım gibi çalışmalarla vatandaşların sürekli kullandığı alanlar olan parklar ve mesire alanlarında hummalı bir çalışma sergileyen belediye, yaz ayına da hazırlık yapıyor.

Bahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, parklarda rutin bir şekilde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor. Mahalle araları, cadde ve sokaklarda budama çalışmalarına da devam eden Çayırova Belediyesi, bazı parklarda ve meydanlarda sulama sistemleriyle ilgili çalışmalar yürütüyor.

Parkların, mesire alanlarının ve semt meydanlarının tüm eksikliklerini bakım ve onarım çalışmalarıyla gideren Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi’ndeki semt meydanını çevreleyen ahşap çitlerde de koruyucu boya ve vernik çalışmasını sürdürüyor.