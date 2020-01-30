Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesinde ikamet eden ve 22 senedir Koah hastası 86 yaşındaki Ruhi Akgün, balkonuna dikey bahçe kiti takıldı. Yalnız yaşayan Ruhi amca, yalnızlığını bitkiler ile aşacak.

22 YILDIR KOAH HASTASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli’nde ikamet eden 60 yaş ve üstü, kendini izole etmiş yaşlı bireylere sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürdürmelerini sağlayacak ‘Hayatın İçindeyim’ Aktif Yaşlanma Programı uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 22 yıldır Koah hastalığı ile mücadele eden 86 yaşındaki Ruhi Akgün’ün balkonuna kendi isteği doğrultusunda dikey bahçe kiti takıldı.

BAHÇE İŞLERİYLE UĞRAŞACAK

Çocuğu ve eşini kaybeden, yalnız başına yaşayan 86 yaşındaki Ruhi Akgün, günde 16 saat oksijen makinesine bağlı yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan “Geniş aile” ve “Gönül kazan” projelerinden faydalanan Ruhi amca, Aktif Yaşlanma Programı kapsamında gerçekleştirilen “Hayatın İçindeyim” Projesine dahil oldu. Proje kapsamında Ruhi amcanın evinin balkonuna dikey bahçe kiti takıldı. Can suyu da verilen çiçekler ile bundan sonra Ruhi amca ilgilenecek. Ruhi amca hem fiziksel hem de ruhsal olarak fayda sağladığı bilinen bahçe işleri ile uğraşarak yalnızlığını unutacak.

YALNIZLIK EN BÜYÜK SINAV

22 senedir Koah hastası olduğunu ifade eden Ruhi Akgün; “Yalnızlık insanın yeryüzündeki en büyük sınavı. Yalnızlık insanı çok ciddi şekilde etkiliyor. Eşimi ve çocuğumu kaybettim. Bu dünyada bir başıma kaldım. Eşimden bana bir tek bu üzerimdeki yelek kaldı. Üzerimden hiç çıkarmam. Artık eskisi gibi komşuluk ilişkileri kalmadı, gelenim gidenim yok. Bu durumda bana destek olan kişilere ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadılar. Belediyemiz sayesinde kendime yeni bir uğraş buldum” dedi.

KEYİFLİ YAŞ ALMAK

Aktif Yaşlanma Programı ‘Hayatın İçindeyim’ projesi Karamürsel, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uygulanmaya başladı. Proje kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler ile destekleniyor. Kocaeli’de ikamet eden 60 yaş üstü bütünlük sahibi, kendini geliştirmek isteyen vatandaşların katılım sağlayabileceği Akademi Kulübü, Yeşil Sevenler Kulübü, Sağlıklı Yaşam Kulübü, Sanat Kulübü, Kültür Kulübü, Torun Kulübü ve Beş Çayı Kulübü bulunuyor.

ORTAK ETKİNLİKLER

Bireylerin akranlarıyla ortak noktalarda buluşup dostluklar kurabildiği, tecrübelerini genç kuşaklara aktarma fırsatı bulabildikleri, ilgi alanlarına göre sanatsal faaliyetlerin yapılabildiği, sağlıklı beslenme ve sağlıklı ilgili seminer, eğitimlerin olduğu, bireyleri şehir hayatından çıkartarak tekrardan yeşille tanıştırıldığı ayrıca içerisinde çeşitli kültürel etkinliklerin olduğu hobi kulüplerine 60 yaş ve üstü bireyler rağbet gösteriyor. Hayatın İçindeyim Projesi kapsamındaki faaliyetlere katılım ücretsiz olup detaylı bilgi için Kocaeli Büyükşehir Çağrı Merkezi 153’ü aranabiliyor.