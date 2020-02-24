SAĞLIK ÇALIŞANLARI, OLUMSUZ HABERLERLE YIPRATILMAMALI

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal YILDIRIM, geçtiğimiz hafta sosyal medyada ve basında çıkan “Gebze Fatih Devlet Hastanesinde Kuyruk” başlıklı haberler bizleri derinden üzmüştür. Kocaeli Milletvekili’nin de konuyu araştırmadan sosyal medya hesabından paylaşımı, milletin vekiline hiç yakışmamıştır, dedi.

Yaşanan olay, haberlerde ve sosyal medya üzerinden tüm hastalar kuyrukta, sağlık çalışanları çalışmıyor, hastalar kuyruk oluşturdu, vatandaş mağdur ediliyor gibi yansıtıldı diyen Başkan Yıldırım, işin aslı; yoğunluktan kaynaklı Ultrason randevu sisteminde yaşanan sistem hatasından dolayı kısa süreli istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştır. Kısa süreli yaşanan sıkıntı Hastane yönetiminin müdahalesi sonucu çözüme kavuşturulmuştur.

Gebze Fatih Devlet Hastanemiz, Gebze, Çayırova ve Dilovası ilçelerimize hatta İstanbul’dan da yoğun hasta kabulü aldığından, ortalama yılda 2 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir. Araştırmalarımız neticesinde hastane randevu sistemi erken açıldığından İstanbul’dan yoğun bir hasta akını olması nedeniyle randevu sisteminde anlık sıkıntı yaşanmıştır. Burada yaşanan anlık bir sıkıntı siyasi çıkar elde etmek için malzeme olarak kullanılamaz. Gerek basında gerekse sosyal medyada yapılan haberler son derece yanlış ve sağlık çalışanlarını toplum nezdinde hedef göstermektedir. Canını dişine takarak çalışan, görevi başında kaza yapan, yaralanan, hatta hayatını kaybeden sağlık çalışanları bu tür haksız ithamları ve incitici dili hak etmiyor.

Bilindiği üzere devlet hastanemiz büyük emekler verilerek vatandaşlarımıza daha iyi ve rahat hizmet verebilmek için yeni binasına taşındı. Kurumdaki uzman hekim eksikliği konusunda Sağlık Bakanlığının gerekli çalışmaları zaten yapılıyor, önümüzdeki haftalarda yeni uzmanların başlamasını bekliyoruz. Hastanemiz de 2 adet BT, yeni MR, Çocuk İzlem Merkezi, Hemodiyaliz, Kalp Anjio Merkezi, 50 adet yoğun bakım gibi daha önce olmayan hizmetler aşamalı bir şekilde devreye alındı, çok yakında açık kalp ameliyatları da başlayacak. Bu hizmetlerin sağlanmasında olağanüstü çabalarla özverili şekilde gecesini gündüzüne katarak, gerektiğinde sabahlara kadar mesai yapan Hastane Yönetimi ve çalışanlarının emekleri göz ardı edilmemelidir. Bizler, ufak bir sorunu büyütülerek bu kadar yapılan emeğe gölge düşürmek isteyen fırsatçılara, prim vermeyeceğiz.

Kocaeli’ de sağlık hizmeti sunan hekiminden hemşiresine, temizlik personelinden güvenlik elemanına kadar tüm sağlık çalışanları, emeğinin karşılığını en helal yoldan kazanmaktadır. Sağlık-Sen ailesi olarak, sağlık çalışanlarımıza ve kurumlarımıza karşı yapılan yıpratma olaylarının karşısında olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Açıklama sonrası Memur-Sen’e bağlı sendika başkanları, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi ve yönetimi, sağlık çalışanlarını ve yatan hastaları ziyaret etti.