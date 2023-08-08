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Sapanca Gölü'nde hayalet ağlar toplanacak

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Eşme Sahilinde "Sapanca Gölü'nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem İçin Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi" için ilk startı verdi. 3 balık adam tarafından bir ay süreyle Sapanca Gölü içerisinde hayalet ağlar temizlenecek.

Sapanca Gölü'nde hayalet ağlar toplanacak

08 Ağustos 2023 Salı 13:31

Hayalet ağlar, doğada çözünmediği gibi pasif olarak avlanmaya devam ederek su altındaki canlıların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına sebep oluyor. Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) de, deniz tabanının kazınmasına sebep olan hayalet ağların, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini de tehdit etmesinden dolayı çalışma başlattı. KAMADER'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Kocaeli Kent Konseyi, Yerel Destek Programı (YEDEP) çerçevesinde hazırlamış olduğu Sapanca Gölü’nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem için Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi; Kartepe Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kartepe Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KOSABDER) ve Uzuntarla Adige Kültür Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecek. 


 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Eşme Sahilinde "Sapanca Gölü'nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem İçin Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi" için ilk startı verdi. 3 balık adam tarafından bir ay süreyle Sapanca Gölü içerisinde hayalet ağlar temizlenecek. 
  Programda açıklama yapan Mustafa Kocaman, "Hayalet ağların temizlenmesinin ardından 100 bin sazan balığı da ekosisteme dahil edeceğiz. Unutmayalım ki su, yaşam kadar değerlidir. Su kaynaklarımızı hep birlikte koruyalım" dedi. 


İHA
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