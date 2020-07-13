banner532
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ, yeniden yapılanıyor

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de elektrik dağıtım hizmetinden sorumlu olan SEDAŞ, bir süredir devam eden “Transformers” projesi ile yeniden yapılanıyor. SEDAŞ, bu yeni projeyle yönetsel ve operasyonel faaliyetlerde daha esnek ve çevik bir organizasyonla hizmet vermeyi sürdürecek.

SEDAŞ, yeniden yapılanıyor

13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:16


20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ; yeni yapılanma sürecinin sonunda daha çevik ve esnek bir organizasyona geçiş yapıyor. Kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sağlanması için sürekli gelişim ve dönüşüm ilkesini benimseyen SEDAŞ; organizasyonel yapısını da artan müşteri sayısına ve içinde bulunduğumuz çağın en temel yapı taşı olan “çeviklik” ve “esneklik” kavramlarına uygun olarak şekillendiriyor.

 

Bölgelerin yüzölçümü, hat uzunluğu, coğrafi yapısı, ihtiyaçları, tüketim değerleri gibi kritik parametrelerin değerlendirildiği, uzun bir araştırma sonucunda oluşturulan çalışmada; sürdürülebilir ve daha iyi hizmet kalitesi hedefleniyor. Yeni organizasyonel yapılanma ile Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de olmak üzere bölge müdürlükleri ve bu bölge müdürlüklerine bağlı toplam 21 noktada operasyon yöneticilikleri oluşturuluyor. Bölge müdürleri ve operasyon yöneticileri ilgili ildeki ve ilçedeki tüm SEDAŞ faaliyetlerinden sorumlu kişiler olarak kilit görevler üstleniyor.

Uzun süredir devam eden çalışmaların ardından oluşturulan organizasyon yapısı ile ilgili değerlendirmede bulunan SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “İçinde bulunduğumuz çağ ve değişen koşullar tüm şirketlerin ve sektörlerin sürekli dönüşüm içerisinde olmasını gerektiriyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yokluğunda eksikliği çok fazla hissedilen elektrik dağıtımında bu konu çok daha önemli hale geliyor. Organizasyonel yapılanma projemiz ‘Transformers’, şirket olarak çeviklik ve esneklik yolunda attığımız çok önemli bir adımdır” dedi.

Odyakmaz;  projenin temel felsefesinin tüketicilere daha hızlı çözümler sunarak tüketici taleplerinin merkezde değil bulunduğu bölgede hızlıca çözüme kavuşturulduğu esnek ve çevik bir yapı oluşturulması olduğunu söyledi. Yetki ve görevlerin her bir çalışana dağıtıldığı daha modern ve kapsayıcı bir organizasyon yapısı ile sinerjinin artırılacağını kaydeden Odyakmaz, önümüzdeki dönemde projenin bölgeye yüksek bir katma değer sağlayacağını ifade etti.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Hedef, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olmak Hedef, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu...
Deniz Atı Eskihisar Hizmete Girdi Deniz Atı Eskihisar Hizmete Girdi
Toprak yapısı korunuyor Toprak yapısı korunuyor
Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
Başkan Çiftçi talepleri dinledi Başkan Çiftçi talepleri dinledi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
KOSKEM liderliğinde Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 204...

Haberi Oku