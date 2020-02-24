‘’Şehit ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Suriye’nin Elbab kentinde şehit olan Darıcalı Murat Tevlim’in üçüncü seneyi devriyesi nedeniyle baba ocağında okutulan Mevlidi Şerif’e katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da katıldığı ve Kuran-ı Kerim’in okunduğu birliktelikte, çok sayıda Darıcalı da hazır bulundu. 29 yaşında şehit olan Murat Tevlim’in ruhu için duaların edildiği buluşmada, Başkan Büyükakın baba Mustafa Tevlim ile yakından ilgilendi. “Rabbim tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin” diyen Başkan Büyükakın, “Türkiye, sınırlarının içinde ve dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla tüm terör örgütlerine en ağır darbeyi vurmaktadır.” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEREKEN DERSİ VERMİŞTİR”

Darıcalı Şehit Murat Tevlim’in üçüncü seneyi devriyesi nedeniyle baba ocağında okutulan Mevlidi Şerif öncesi Başkan Büyükakın, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Ulu Çınar Camisi’nde de vatandaşlarla hasbihal etti. Cami cemaatinin yoğun ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hakkında gelen sorulara da cevap verdi. Daha sonra Darıcalı Şehit Murat Tevlim’in ruhu için edilen dualara katılan Başkan Büyükakın, “Kahraman askerlerimiz ve emniyet güçlerimiz Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Pençe Harekâtlarıyla Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine gereken dersi vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Yerelde bizler de her daim şehit ailelerimizi yalnız bırakmıyor, emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz. Gazilerimize de aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı yaşam diliyorum” açıklamasını yaptı.

“CANI VE KANI PAHASINA KORUMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Suriye içerisinde toplam 8 bin 300 kilometrekarelik alanı DEAŞ'lı, PKK/YPG'li teröristlerden temizlediğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur, tutmaya da devam etmektedir. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.