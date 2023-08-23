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Şehrin bozuk yolları asfaltlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmalarını sürdürürken bozuk yollardan sökülen asfaltı köy yollarında değerlendiriyor.

Şehrin bozuk yolları asfaltlanıyor

23 Ağustos 2023 Çarşamba 13:14

  
  Başiskele’de alternatif güzergahlardan birisi olan Aydınkent Mahallesi Hacı Mecit Bulvarının üstyapısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği yolda eski asfalt, trimer kazısıyla söküldü. İyileştirmeler ve zemin düzeltmelerinin yapıldığı Hacı Mecit Bulvarı’nda asfalt serimi yapılıyor. 2.2 kilometre uzunluktaki Hacı Mecit Bulvarı’nda altyapı çalışmalarıyla bozulan yoldan sökülen 3 bin 250 metreküplük 220 kamyon dolusu eski asfalt büyükşehir belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesine götürülüyor. Burada depolanan asfalt, köy yollarında zemine soğuk asfalt serim çalışmalarında değerlendiriliyor. 
  Ayrıca Darıca’da üstyapı çalışmalarıyla araç ve yayaların konforlu ve güvenli ulaşımına katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bayramoğlu Yelkenkaya Caddesinde kaldırım çalışması yapıyor. Siyah-beyaz renklerden oluşan minarel parke yaya kaldırımları Yelkenkaya Caddesinin sağlı sollu her iki tarafında da yapılıyor. Darıca Bayramoğlu plajına ulaşımın sağlandığı 2,5 km uzunluktaki Yelkenkaya Caddesinde bozulmaların meydana geldiği eski kilit taşlı yaya kaldırımlarının yerine mineral parke döşeniyor. 


İHA
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