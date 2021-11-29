Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Sonrası Meydana Gelen Olaylarla İlgili Basın Duyurusu

29.11.2021 tarihinde Kocaeli genelinde en yüksek Rüzgar hızı 105.48 km/sa ile Dilovası’nda, en düşük rüzgar hızı 52.56 km/sa ile Kandıra da ölçülmüştür.

Şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle 30.11.2021 Saat 10:30 itibariyle ilimiz genelinde 128 Çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum, 25 ağaç devrilmesi, 1 Direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 6 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 5 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması, 14 Seranın hasar gördüğü, 6 aracın hasar gördüğü, bir işletmeye ait 1 duvarın çökmesi toplam 195 olay meydana gelmiştir.

Ayrıca İl genelinde etkili olan fırtınada toplam 11 tekne batmış, 7 teknesi karaya çıkarılmıştır. İl genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Bu olaylarda 8 vatandaşımız yaralanmış olup, Derince de 1 vatandaşımız da çatıyla beraber düşmek suretiyle vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz.

30 Kasım 2021 Salı günü (bugün) geç saatlere kadar devam edecek rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ