Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli!

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için kuru mama dağıttı.

YEM PATİLERE DE TAKVİYE

Büyükşehir’in şefkatli eli sokak hayvanlarına da ulaşıyor. Böylece meskûn mahal dışında kalan bölgelere yerleştirilen Yem-Patiler ile sokak hayvanlarının taze mama ve temiz su ile buluşması sağlanıyor. Yem-Patilerin yanı sıra kuru mama dağıtılan bölgeler arasında Umuttepe, Plaj Yolu, Outlet Center arkası, Uzunçiftlik, Eski İstanbul yolu ve Kartepe yolu da bulunuyor.

1000 KİLO KURU MAMA

Ekipler soğukların bastırması ve kar yağışının başlamasıyla birlikte yiyecek bulamayan sokak hayvanları için kenti çeşitli noktalarında 1000 kilo kuru mama dağıtımı yaptı. Ekipler kuru mama dışında ayrıca kuşlar için 50 kilo buğday dağıtımı da gerçekleştirdi. Selvi GEÇAL