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Sokakta Kimse Kalmasın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentimizi etkisi altına alan soğuk havalarda sokakta yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için sürekli olarak devriye atıyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:13

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Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların mağdur olmaması için Zabıta Dairesi ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik, hastane acilleri ve tenha yerlerde devriye atıyor. Ekiplerin en büyük avantajı ihbarlar oluyor. Duyarlı vatandaşların her ihbarı Zabıta ekipleri tarafından değerlendiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezine duyarlı bir vatandaş tarafından ihbar geldi. Yapılan ihbarda Seka Cami avlusunda evsiz bir vatandaşın kaldığı bildirildi. İhbar, Zabıta ekiplerine iletildi. İhbarın ardından Seka Camii’ne giden Zabıta ekipleri evsiz vatandaşa ulaşarak yardım elini uzattı. Şahıs kaldığı Cami avlusundan alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürüldü. Gerekli işlemleri yapılan Duran Ö. İsimli vatandaş soğuk havalarda sokakta kalmaktan kurtarıldı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara da çağrıda bulundu. Ekipler, soğukta dışarıda gördükleri mağdur vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezini aramaları yeterli.

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