Sorumluluk Sahibi Baba olabilmek

Babalık yapmanın ilk olarak biyolojik babalık değildir, baba olmak öncelikle sorumluluk demektir. Bu sorumluluk sadece onların karınlarını doyurmak, maddi ihtiyaçlarını gidermekten ibaret değildir.Önemli olan çocuklarla iyi, verimli, doyurucu zaman geçirmek ve onlarla hayatı paylaşabilmektir.

Günümüzde aileler kuşatılmış durumda. Babaları siyaset ve futbol, anneyi diziler, kadın programları, gençleri ve çocukları internet, bilgisayar oyunları, sosyal medya kuşatmış durumda. Televizyona ve telefona baktığımız kadar çocuklarımızın ve ailemizin yüzüne bakmıyoruz. Yaşanan iletişim sorunları nedeniyle aileler çöküyor. Boşanma oranları her güçen gün artmakta. Aile toplumun temel taşı. Aile çökerse toplum da çöker.

Suç işleme oranlarına bakıldığında aynı evde olmasına rağmen yok hükmünde olan sorumsuz babaların çocuklarının suça daha meyilli olduğu ortaya çıkmıştır.



Çocuk yetiştirmede anne kadar babanın da sorumlulukları olmalı. Baba evin direği. Çocuklarımızın nasıl olmasını istiyorsak önce kendimiz ögle davranmalıyız. Yalan söyleyen bir babanın çocuklarından dürüst olmasını istemeye hakkı yoktur. Çünkü çocuklar sözlerinize değil, nasıl yaşadığınıza bakar ve öyle davranır.



Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, “Günümüz anne babaları çocuklarının ihtiyacını maddiyata indirgemiş durumda. Anne baba olarak çocuğun her isteğini yerine getirerek, onu iyi okullara göndererek vazifenizi yaptığınızı düşünürseniz ileriki yıllarda bunun sıkıntısını yaşarsınız. Anne baba olarak iyi evlat yetiştirmek istiyorsanız onun gözlerinin içine bakarak onu ne kadar sevdiğinizi söylemelisiniz” diyor. Sıtkı Aslanhan, çocuğunuzun başını okşayın ve onun değerli olduğunu dile getirin tavsiyelerinde bulunuyor.



Bir ebeveynin çocuklarına öğreteceği temel değerler nelerdir?

Güzel ahlak, anne babaya hizmet,yalan söylememek, sözünde durmak, sabır, zulme direnmek, komşu ve akraba hakkına riayet, harama bakmamak, Kur'anla buluşmak, sabah namazına kalkmak, nasip ve kader kavramı, haram lokmadan kaçınmak, vefa ve sadakat, haya iffet, edeb, sevgi merhamet.



Diyanet İşleri Başkanlığı da bu hafta bu konuya dikkat çekmiş ve cuma hutbesini Sorumluluk Sahibi Baba Olmaya ayırmış:





SORUMLULUK SAHİBİ BİR BABA OLABİLMEK



Yüce Rabbimizin insanoğluna lütfettiği en kıymetli nimetlerden biri aile olmaktır. Zira aile güvendir, dayanaktır, sığınaktır. İyilikte yardımlaşmak, el birliğiyle kötülüğe engel olmaktır. Aile aynı zamanda insanı geleceğe hazırlayan en önemli kurumdur. İnsan ilk eğitimini ailesinden alır. Karakteri aile ocağında şekillenir. Sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü önce anne babasından öğrenir.

Ailede anne ile birlikte babaya da önemli görevler düşmektedir. Babanın sorumluluğu ailesinin maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir. Merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış, değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmek her babanın öncelikli sorumluluğudur. Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Bir baba çocuğuna güzel ahlâktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz.”1

Baba olmak, Hz. Nuh misali evladının imanla şereflenmesi için gayret göstermektir. Onun dünya ve ahiret saadetini kazanması için çırpınmaktır. Hz. Nuh, tevhit gemisine binmeyi reddeden oğluna son bir umutla şöyle seslenmişti: “Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma!”2

Baba olmak, Hz. İbrahim misali duayı dilinden düşürmemektir. İtaatkâr bir kul olabilmek için Allah’a sığınmaktır. Salih bir nesil için O’na yalvarmaktır. Nitekim İbrahim (a.s) Rabbine şöyle niyaz etmişti: “Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.”3 “Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namaza devam edenlerden eyle! Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle!”4

Baba olmak, Hz. Yakup gibi zorluklar karşısında metanetini korumaktır. Ne kadar ağır olursa olsun dünya imtihanını sabır ve tevekkülle karşılamaktır. Evladına daima sevgiyi, merhameti, adaleti ve şefkati aşılamaktır. Yanlış yaptıklarında onları uyarmak ama hiçbir zaman onlardan ümidini kesmemektir. Hz. Yakup, kıskançlıkları sebebiyle kardeşleri Hz. Yusuf’u kuyuya atan çocuklarına şöyle seslenmiştir: “…Hayır! Nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş; artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında, bana yardım edecek olan ise ancak Allah’tır.”5



Baba olmak, Hz. Lokman gibi evladına şefkatle öğüt vermektir. Ona doğruyu ve yanlışı, haramı ve helali öğretmektir. Hz. Lokman, oğluna şu güzel nasihatlerde bulunmuştur: “Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma; çünkü O’na ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” “Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelen musibetlere sabret.” “Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.” “Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de yükseltme…”6



Baba olmak, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin sünnetinin izinde yürümektir. Allah Resûlü (s.a.s), örnek bir aile babasıydı. Çocukları arasında hiçbir ayrım yapmazdı. Kızı Fatıma’yı görünce ayağa kalkar, elinden tutar, şefkatle öper ve kendi yerine oturturdu.7 O sadece kendi yavrularına değil bütün çocuklara anlayışlı davranırdı. Peygamberimizin terbiyesinde büyüyen Hz. Enes, Resûl-i Ekrem’den şöyle bahseder: “Resûlullah’a on sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun ‘Öf!’ bile demedi.”8

Çocuklarımız bizden ilgi ve şefkat bekler. Yanımızda değerli olduklarını hissetmek ister. Hayatı öğrenirken, kendilerine rehberlik edecek pusula, sığınacakları liman olmamızı arzu eder. Öyleyse günlük hayatın koşuşturması ve geçim telaşı içinde çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Dinine, vatanına ve bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü fedakârlığı gösterelim. Yavrularımızı sevgimizden, ilgimizden ve duamızdan mahrum bırakmayalım.

1 Tirmizî, Birr, 33.

2 Hûd, 11/42.

3 Bakara, 2/128.

4 İbrâhim, 14/40.

5 Yûsuf, 12/18.

6 Lokmân, 31/13, 17-19.

7 Ebû Dâvûd, Edeb, 143, 144.