Gazetemize ulaşan vatandaşlar, “Hastane otoparkı hizmete açıldı. Çoğu kişi otoparkı kullanmak yerine hastaneye girişi yakın olan yerlerde kaldırama araçlarını park ediyor. Yetkililerden otopark açılmasına rağmen, buralara araçlarını park edenler ile ilgili denetim yapılmasını istiyoruz’ dedi.
SORUN ÇÖZÜLDÜ AMA...
Gebze Fatih Devlet Hastanesinin faaliyete başlamasının ardından en büyük çilelerin başında gösterilen Otopark sorunu çözülmesine rağmen, duyarsız vatandaşlar kaldırama araçlarını park etmeye devam ediyor.