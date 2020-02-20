SORUN ÇÖZÜLDÜ AMA...

Gebze Fatih Devlet Hastanesinin faaliyete başlamasının ardından en büyük çilelerin başında gösterilen Otopark sorunu çözülmesine rağmen, duyarsız vatandaşlar kaldırama araçlarını park etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan otopark ta büyük oranda boş yerlerin olmasına rağmen, araçla halen daha hastane bölgesindeki kaldırım ve yol kenarlarına park edilerek trafik akışı engelleniyor.