Sporda, sağlıkta, eğitimde Anne Şehir sizinle; Büyükşehir’le 17 bin kişi zumba yaptı





Kocaeli’nin 12 ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, 2022 yılında da vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirdi. Her hafta çevrimiçi ya da tesislerde yüz yüze gerçekleşen etkinliklerde; fiziksel aktivite, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog hizmetleri ücretsiz olarak sunuldu.





BİNLERCE KİŞİYE HİZMET

Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde sağlık alanında 210 kişiye psikolojik danışmanlık, bireysel ve aile danışmanlığı hizmeti, 644 kişiye fizyoterapi ve 3 bin 947 kişiye de sağlıklı beslenme ve diyetisyen desteği sağlandı. Sosyal kültürel etkinliklerde ise 38 bin 883 kişi hizmet alırken, okul öncesi eğitim sınıflarımızda eğitim alan 2 bin 416 çocuk ve 2 bin 14 ebeveyn; Ailem Kocaeli buluşmaları, sağlıklı yaşam okulu, anne-baba okulu alanında hizmetlerden faydalandı.





ÇEVRİMİÇİ VE YÜZYÜZE ETKİNLİKLER

Ramazan şenlikleri, eğlenceli atletizm oyunları, çık dışarıya oynayalım çocuk şenlikleri, köy okullarında ve hastanelerde yapılan etkinlik alanlarında ise 26204 kişi katılım gösterdi. Anne Şehir projesi kapsamında katılımcıların el becerilerini ve yeteneklerini açığa çıkaracağı, aile ekonomisine de katkı sağlayabilecekleri atölye çalışmalarına bin 26 kişi katılım sağladı. Ailelerin çocukları ile birlikte zaman geçirebilecekleri hafta sonu etkinliklerine ise 3 bin 144 katılımcı ile devam etti. 2022 yılı içerisinde çevrimiçi ve tesislerde yapılan step-aerobik, zumba ve pilates derslerine katılan katılımcı sayısı 17 bin kişiye ulaştı.





DETAYLI BİLGİ İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programına dâhil olmak isteyen vatandaşlar için 0262 318 27 25 numaralı telefonu ya da Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi alabilirler.





Bülten No: 2289