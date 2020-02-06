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Temizlik İşleri Personelinden Örnek Davranış

Gebze Belediyesi personelinden takdir edilecek örnek davranış.

Temizlik İşleri Personelinden Örnek Davranış

06 Şubat 2020 Perşembe 12:38

 Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Nimet Ağkurt isimli personel, Gebze Otobüs Terminali’nde bulduğu para dolu poşeti zabıta personeline teslim etti. Zabıta ekipleri, paraların bulunduğu poşetin içerisindeki banka dekontlarından sahibi Bahaeddin Sönmez isimli vatandaşa ulaştı. Konu kendisine bildirilen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz parayı, kaybeden Bahaeddin Sönmez’in eşi Naciye Sönmez’e temizlik işleri personeli Nimet Ağkurt ile birlikte teslim etti. Örnek davranışı nedeniyle temizlik işleri personeli Nimet Ağkurt’u kutlayan Başkan Büyükgöz, “Ahlaki ödevi yerine getiren duyarlı personelimizin dikkati sayesinde bulunan emaneti hanım teyzemize takdim ettik. Bu güzel davranış umarız ki örnek olarak çoğalır. En kısa sürede kendisini ödüllendireceğimiz mesai arkadaşımıza bir kez daha teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. 
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GebzeHaberTemizlik IşçisiÖrnek Davranış
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