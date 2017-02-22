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Temizlik Personeline Sağlık Taraması

İzmit Belediyesi'nde temizlik çalışanlarını sağlık taramasından geçirdi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 14:25


Belediyenin temizlik işini yapan Özkartallar firmasında çalışan 408 personelin sağlık taraması Gültepe şantiyesinde gerçekleştirildi. Portlab Mobil Sağlık şirketince gerçekleştirilen sağlık taramasında personellerin tamamı tepeden tırnağa kontrolden geçti. Yetkililer, iş güvenliği ve çalışan sağlığına büyük önem verdiklerini belirterek “ katı atık toplama, süpürge, yıkama ve temizlik çalışmalarında görev yapan 408 personelimiz karşılaşacakları her türlü sağlık sorunlarına karşı 6 ayda bir genel sağlık kontrolünden geçiriliyor” dediler.

 


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