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TÜRK HALKI EN ÇOK NEYE PARA HARCIYOR?

TÜİK’ten alınan verilere göre Türk halkı parasını en çok kira ve konut harcamalarına ayırıyor.

TÜRK HALKI EN ÇOK NEYE PARA HARCIYOR?

23 Ocak 2017 Pazartesi 12:01

Buna göre Türkiye genelinde yapılan hane halkı tüketim harcamaları içinde, en yüksek pay yüzde 24,8 ile kira ve konut harcamalarının oldu.
Türkiye’de hane bütçesinin yüzde 4,2’sini alkollü içecekler, sigara ve tütün oluşturdu. Araştırmada dikkat çeken bir başka istatistik ise eğitim ve sağlığa harcanan payın yüzde 2 civarında kalması oldu. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press tüketim harcamalarının medya yansımalarını araştırdı. Ajans Press’in yazılı basındaki incelemesinde kira ve konut haberleri yıl boyunca 9 bin 379 habere konu oldu.  En fazla haber içeriğini İstanbul’daki konut fiyatları oluştururken;  en az paranın harcandığı sağlık sektörü en fazla konuşulan alan oldu. Yıl boyunca sağlık harcamalarıyla ilgili 10 bin 13 haberin medyaya yansıdığı tespit edildi. Alkollü içeceklerle ilgili 3 bin 774 haber yapılırken, haber içeriklerinde yıl boyu kaçakçılık ve zam haberlerinin sürekli konuşulması dikkat çekti.

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