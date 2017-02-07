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TÜRKİYE'de BİR İLK DAHA

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Koru Mahallesi'nde oturan ikisi de memur emeklisi İzzet ve Nalan Akyol çifti,

TÜRKİYE'de BİR İLK DAHA

07 Şubat 2017 Salı 10:53

  Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Koru Mahallesi'nde oturan ikisi de memur emeklisi İzzet ve Nalan Akyol çifti,kendilerine ait 1.5 dekar alanda tropikal bahçe kurdu.
5 yıl önce kurdukları bahçede birçok tropikal meyve ekimi yapan çiftin deneme amacıyla diktiği 'çikolata mevyesi' olarak bilinen kara sapot ağacı bu yıl meyve verdi.

Yetişkin ağaçlar -3 dereceye kadar dayanabilirken, genç ağaçların 0 dereceye bile zor dayandıkları görülmüştür. Bu sebeplede yetişme alanları kısıtlıdır

Akyol çifti, domates boyutunda, sarı yeşil renkte ve içi olgunlaştığında çikolata rengi ve tadına benzeyen kara sapottan 250'den fazla ürün aldı.




Anavatanı Doğu Meksika ve Orta Amerika ile Kolombiya olan kara sapotun Türkiye'de üretimi yaygın olmadığı için henüz piyasa değeri bilinmiyor.
A ve C vitamini yönünden zengin meyve tropikal iklimde yetişirken, ağacın boyu 25 metreye kadar uzanıyor.
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