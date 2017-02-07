TÜRKİYE'de BİR İLK DAHA

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Koru Mahallesi'nde oturan ikisi de memur emeklisi İzzet ve Nalan Akyol çifti,

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Koru Mahallesi'nde oturan ikisi de memur emeklisi İzzet ve Nalan Akyol çifti, kendilerine ait 1.5 dekar alanda tropikal bahçe kurdu.

5 yıl önce kurdukları bahçede birçok tropikal meyve ekimi yapan çiftin deneme amacıyla diktiği 'çikolata mevyesi' olarak bilinen kara sapot ağacı bu yıl meyve verdi.







Yetişkin ağaçlar -3 dereceye kadar dayanabilirken, genç ağaçların 0 dereceye bile zor dayandıkları görülmüştür. Bu sebeplede yetişme alanları kısıtlıdır



Akyol çifti, domates boyutunda, sarı yeşil renkte ve içi olgunlaştığında çikolata rengi ve tadına benzeyen kara sapottan 250'den fazla ürün aldı.













