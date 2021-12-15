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Turna Balığında Av Sezonu Kapandı

- Amatör Balıkçılık Federasyonu Başkanı Engin Uztürk: - "Amatör balıkçılarımız yasak olduğu dönemde bu balığı avlarsa amatör balıkçılığa muhalefet etmiş olacaklar, bunun 842 lira cezası var"

Turna Balığında Av Sezonu Kapandı

15 Aralık 2021 Çarşamba 18:56

Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) Başkanı Engin Uztürk, iç sularda yaşayan türlerden turna balığının 31 Mart 2022'ye kadar avlanmasının yasak olduğunu bildirdi.
Uztürk, AA muhabirine, turna balığında av yasağının tüm bölgelerde bugün itibarıyla başladığını söyledi.
Turnanın, sportif avcılık açısından keyifli bir balık türü olduğunu belirten Uztürk, her balığın üreme dönemi farklı olduğu için avlanmasının yasaklandığı zamanın da farklılık oluşturduğunu kaydetti.
Uztürk, Tarım ve Orman Bakanlığının 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğine göre turna balığı avının tüm bölgelerde 15 Aralık itibarıyla yasak olduğunu aktararak, "Turna balığı tam kış ayında yavrulamaya başladığı için 31 Mart'a kadar tebliğ gereğince avı yasaktır." diye konuştu.
Bu dönemde avcılık yapılmasının gelecek yıllarda popülasyonda önemli ölçüde azalmaya sebebiyet verebileceğine işaret eden Uztürk, "Amatör balıkçılarımız yasak olduğu dönemde bu balığı avlarsa amatör balıkçılığa muhalefet etmiş olacaklar, bunun 842 lira cezası var. Birden fazla oltayla çok sayıda balık yakalamaları halinde ticari balıkçılığa muhalefetten ceza yazılacak. Bu da cezanın ikiye katlanması anlamına geliyor. 1 Ocak 2022'den itibaren de bu rakamlar yeniden değerleme oranına göre artacaktır." ifadelerini kullandı.
Uztürk, amatör balıkçılardan zaman, adet ve boy limitlerine uymalarını beklediklerini dile getirerek, sazan, tatlı su levreği, sudak gibi balıkların 15 Mart 2022'ye kadar avlanabileceğini anlattı.

AA
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