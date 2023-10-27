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Ulaşlı Cami'ye Estetik Görünüm

Gölcük'te bulunan Ulaşlı Merkez Cami, yapılan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Ulaşlı Cami'ye Estetik Görünüm

27 Ekim 2023 Cuma 15:19

Bugüne kadar farklı ilçelerde bulunan çok sayıda ibadethanenin çevre düzenlemesini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gölcük’te bulunan Ulaşlı Merkez Cami'de çalışma yürütüyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ibadetlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla cami bahçesinde çevre düzenlemesi gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, işin ilerleme oranında yüzde 98 seviyesine ulaştı. 
 Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 200 nandina, 150 gül, 25 leylandi ve 15 kasa mevsimlik çiçekler ile caminin çevresi süslendi. 800 metrekare rulo çim serme işlemi de gerçekleştiren ekipler, vatandaşların dinlenebilmeleri için Ulaşlı Cami'nin belirlenen yerlerine 30 oturma bankı, 5 kamelya ve 14 aydınlatma direği monte etti. 


                               


İHA
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