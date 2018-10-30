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Üniversiteli abi ve ablalarıyla yemek yaptılar

Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı öğrencileri, KOÜ Gastronomi Bölümü öğrencileriyle birlikte yemek yaptılar

Üniversiteli abi ve ablalarıyla yemek yaptılar

30 Ekim 2018 Salı 10:35


Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde sosyal ve eğitim hayatında sorunlar yaşayan öğrencilere eğitim veriliyor. Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı eğitim alan 8 öğrenci, Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri abi ve ablalarıyla birlikte yemek yaptılar. Derbent Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu’nda bir ekip çalışmasıyla yapılan yemek ile Beyaz Kalpler öğrenci üniversiteli öğrencilerin tecrübelerinden faydalandı.

 

FARKLI BİR DENEYİM YAŞADILAR

Beyaz Kalpler eğitim alan Aşçı Yardımcılığı öğrencileri, merkezde aldıkları eğitimle kendilerini geliştiriyorlar. Öğrencilere bu kapsamda farklı deneyimler yaşayarak kendilerini geliştirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Aşçı Yardımcılığı öğrencileri Derbent Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu’nda yapılan etkinlikte Gastronomi Bölümü öğrencileriyle birlikte makarna yemeği yaptılar. Öğrenciler yapılan bu eğitimle ekip çalışmasını deneyimlediler ve farklı bir perspektif oluşturabilmeleri sağlandı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mutfak Şefi Osman Güldemir tarafından öğrencilere, Osmanlı Mutfağı ile ilgili workshop eğitimi verildi.

 

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ NEDİR?

Kocaeli’nde ikamet eden, çeşitli nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan, ergenliğin getirmiş olduğu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan 11-18 yaş arası çocukların sosyal, psikolojik ve bedensel olarak desteklendiği bir merkez olarak hizmet veriyor. Uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak veya ailelerin başvuruları dikkate alınarak görüşülen çocuklar, 1 aylık gözlem süreci sonunda kuruma kabul ediliyor.

 

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