‘’Üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz’’

“KALICI ESERLER BIRAKMAK İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ”
Gebze’de ihtiyaç duyulan hayvan pazarı için çok önemli bir aşamanın kat edildiği bilgisinin Ziraat Odası üyelerine verildiği görüşmede, üretimin yanı sıra pazarlamanın önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Bu noktada üreticimize kalıcı eserler bırakmak için projeler üretiyoruz.” ifadelerini sarf etti.
TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN ÜRETİMİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Gebze Ziraat Odası ziyaretinde üretimin desteklenmesi ve yeni pazarların bulunması için çalışmaların yoğunlaştırılacağını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tıbbi aromatik bitkilerin üretimi hakkında da oda yetkililerine bilgi verdi. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine verilen destek için teşekkür eden Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, bu projenin kent açısından çok önemli olduğunu da ifade etti. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.