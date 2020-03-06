‘’Üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz’’

Başkan Büyükakın, “İyi tarım uygulamalarının olduğu ve daha verimli üretimin yapıldığı bir kent olma hedefimiz için desteklerimizi üreticimize vermeye devam edeceğiz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ve yönetimini ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, üretim başta olmak üzere pazarlama konuları üzerine istişarelerde bulunuldu. Tarım ve hayvancılık alanlarında Büyükşehir Belediyesi’nin çok önemli destekleri olduğunun dile getirildiği görüşmede Başkan Büyükakın, “

İyi tarım uygulamalarının olduğu ve daha verimli üretimin yapıldığı bir kent olma hedefimiz için desteklerimizi üreticimize vermeye devam edeceğiz” dedi.

“KALICI ESERLER BIRAKMAK İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ”

Gebze’de ihtiyaç duyulan hayvan pazarı için çok önemli bir aşamanın kat edildiği bilgisinin Ziraat Odası üyelerine verildiği görüşmede, üretimin yanı sıra pazarlamanın önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Bu noktada üreticimize kalıcı eserler bırakmak için projeler üretiyoruz.” ifadelerini sarf etti.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN ÜRETİMİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Gebze Ziraat Odası ziyaretinde üretimin desteklenmesi ve yeni pazarların bulunması için çalışmaların yoğunlaştırılacağını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tıbbi aromatik bitkilerin üretimi hakkında da oda yetkililerine bilgi verdi. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine verilen destek için teşekkür eden Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, bu projenin kent açısından çok önemli olduğunu da ifade etti. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.