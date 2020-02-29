Yağmur Gebze'yi terk ediyor

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bugün (cumartesi) kentimizde gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklık en yüksen 10, en düşük 7 derece olacak. Yarından itibaren hava sıcaklığı yükselecek. 1 Mart Pazar günü sıcaklık en yüksek 13, en düşük 3 derece olacak. Haftanın ilk günü ise hava az bulutlu olurken en yüksek sıcaklık 18, en düşük 4 derece olacak. 3 Mart salı günü sıcaklık 23 derece olarak hissedilecek. Çarşamba günü ise kentimizde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.
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