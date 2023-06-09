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Yalı Evleri Kültür Sohbetleri Başladı

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Yalı Evleri Kültür Sohbetleri, Osmanlı’da kahve kültürünün anlatıldığı etkinlikle başladı.

Yalı Evleri Kültür Sohbetleri Başladı

09 Haziran 2023 Cuma 15:54

 Gölcük Belediyesi, Yalı Evleri Kültür Sohbetleri ile Osmanlı döneminin kahve kültürünü günümüze taşıdı. Moderatörlüğünü Dr. Oğuz Polatel’in yaptığı sohbette, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda kahvenin yeri, Osmanlı kültürüne etkisi hakkında kahve tutkunlarına bilgiler verdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de katıldığı etkinlikte, Osmanlı döneminde kahvenin hazırlanışı hakkında da katılımcılara uygulamalı sunumlar yapıldı. 
 Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Osmanlı döneminin kültürel atmosferini günümüze taşınmasına katkı sağlayan etkinlik için Dr. Oğuz Polatel, Prof.Dr. Kemalettin Kuzucu, katılımcılar ve emeği geçenlere teşekkür etti. 
 Yalıda Kültür Sohbetleri, 23 Haziran Cuma günü Doç. Dr. Sayın Fatma Tunç Yaşar'ın katılımı ile “Adab-ı Muaşeret ve Alaturkadan Alafrangaya” ile devam edecek. 


İHA
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