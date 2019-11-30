Yarım asırlık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor

Gölcük ilçesinde ilçesinde 54 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Murat Gürel, değişen tüketim alışkanlığıyla eskisi kadar müşteri gelmemesine rağmen her sabah açtığı dükkanında kazandığı ile evinin geçimini sağlıyor.

Çocukluğundan beri devam ettirdiği ayakkabı tamirciliği yapan Gürel, artık ev geçindirmeye imkan tanımayan mesleğini büyük bir aşkla sürdürmeye devam ediyor.

Murat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların lüks tüketim alışkanlıklarından dolayı ayakkabılarını tamirciye götürmek yerine yenisini almayı tercih ettiklerini söyledi.

Eskiden kalaycıların olduğu Gölcük'te artık kimsenin tercih etmemesi nedeniyle kalay işi yapan dükkanın kalmadığını anlatan Gürel, kalaycıların, kundura tamircilerinin kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında olduğunu belirterek, "Bundan 20 yıl önceye kadar Gölcük ilçemizin her köşesinde mutlaka bir kundura tamircisi bulmak mümkündü. Şu an sadece 4 kundura tamircisi kaldı." diye konuştu.

Yaklaşık 54 yıldır kundura tamirciliği yaptığını, kazancının çok düşük olmasına rağmen bu mesleği ayakta tutmaya çalıştığını belirten Gürel, şöyle konuştu:

"Ben bu mesleğe 7 yaşındayken atıldım. Çırak olarak başladım. Okuldan geldiğimde çantamızı bir köşeye koyarak, ustalarımızın yanında mesleği öğrenmeye çalıştık. Bu mesleğe başlarken ilk olarak eski ayakkabıdan çıkarılan ayakkabı çivilerini düzeltmekle başladık. Düzelttiğimiz ayakkabı çivileri ustamız tarafından tamiri yapılan ayakkabı da kullanılıyordu. O günden bugüne kundura ustalığını elime aldım."

Gürel, kundura tamirinin yanı sıra sipariş üzerine ayakkabı da yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ortalama bir ayakkabıyı 750 liradan aşağı yapmıyorum. El işçiliği olduğu için ayakkabının maliyeti biraz pahalı. Bu nedenle fazla sipariş gelmiyor. Bugün bir spor ayakkabısı bin liradan satılıyor. Çünkü markası var. Benimde çocuklarım var ama hiçbiri bu mesleği benimsemedi. Bu meslek yavaş yavaş bitmeye yüz tutuyor. Çünkü bu meslek için artık çırak bulunamıyor. Benden sonra bu dükkan kapanır. Bütün meslekler bu şekilde yok olmaya mahkum oldu."