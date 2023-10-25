Yarımca'ya Yeni Sahil Parkı

25 Ekim 2023 Çarşamba 10:43
Körfezlilerin gözde mekanları arasında olacak parkta; yürüyüş yolları, bisiklet yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, yaşlılar için egzersiz alanı, yeşil alanlar ve oturma alanları olacak.
Darıca’dan Karamürsel’e kadar İzmit Körfezi kıyısında onlarca sahil parkını kent sakinlerine kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yarımca’ya da yeni bir sahil parkı yapıyor. Çalışmaların hızla devam ettiği projede yürüyüş yolları, bisiklet yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, yaşlılar için egzersiz alanı, yeşil alanlar ve oturma alanları olacak. Yürüyüş yolları, fitness alanı, çocuk oyun alanı ve yaşlılar için egzersiz alanlarının tamamlandığı parkta, yeşil alan ve oturma alanları da bitti. Diğer yandan elektrik aydınlatma, otopark ve dinlenme alanlarının yapımına devam ediliyor. Proje çerçevesinde Yarımca sahil parkına kentsel donatılar da eklenecek.
İHA
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