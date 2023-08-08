“Yaz spor okulunda mağdur olan” aileler şikayetçi oldu

İstanbul Tuzla’da bulunan yaz spor okuluna çocuklarını gönderen bazı aileler, okulun kayıt öncesi vaat ettiği şartlar ile sunduğu imkanları “sağlayamamasından dolayı mağdur olan veliler” duruma itiraz etti…

İstanbul Tuzla Orta Mahallesi’nde bulunan yaz spor okuluna çocuklarını gönderen aralarında Darıca Ağız Diş Sağlığı Merkezi başhekimi E.Ü.’nün de bulunduğu pekçok aile, “anlaştıkları ve peşin ödedikleri paranın haricinde ekstra para istenmesi, okulların tatil edilmesi, okulun dağıtılan broşürlerdeki vaatlerini tutmaması” gibi nedenlerden ötürü durumu hem Gebze Adliyesi’ne hem de Tüketici Hakem Heyeti ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gibi kurumlara gidip dilekçe vererek “mağduriyetlerinin giderilmesini” istedi.





VELİLER “KAYIT ÖNCESİ VAADDE BULUNULAN ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNİ” İLERİ SÜRDÜ





İstanbul Tuzla’da bulunan yaz spor okuluna çocuklarını gönderen bazı aileler, okulun kayıt öncesi vaat ettiği şartlar ile sunduğu imkanları “sağlayamamasından dolayı mağdur olan veliler” duruma itiraz etti… Aileler son olarak okuldan gelen “okulumuz tatil edilmiştir” sözüyle adeta yıkıldı. Veliler adliyeler başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara giderek şikâyet dilekçesi vermeye başladı





VELİLER: “ EK ÜCRETİ VERMEDİK, KAYDIMIZI SİLDİLER, PARAMIZI İADE ETMEDİLER”











İddiaya göre Darıca ve Gebze’deki aralarında Darıca Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi E.Ü’nün de bulunduğu bazı aileler yaz spor okuluna çocuklarını paralarını peşin vererek gönderdi. Ancak okul idaresi iddiaya göre “artan maliyetler nedeniyle” ek ücret talep etti. Bununla birlikte ilanda belirttiği bazı hizmetlerin olmaması velilerle okul idaresini karşı karşıya getirdi. Okul idaresi iddiaya göre ek ücreti ödemeyen velilerin çocuklarının kaydını okludan sildi, paralarını ise vermedi. Bu duruma kızan veliler önce okulun önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini gösterdi. Daha sonra da adliye başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara giderek şikayetçi oldu. Ailelerin yaşadıklarını ve şahit olduklarını ise; Handan Ünaldı ile Esra Çakmak basın mensuplarına anlattı:





OKUL YETKİLİSİ: “İSTERSENİZ CUMHURBAŞKANI TANDIĞINIZ OLSUN KARARIMIZ DEĞİŞMEZ”





Öte yandan okula girişte gerekli ödemeyi yaptıklarını dile getiren velilerden Handan Ünaldı “ekstra istenilen yemek parasını ödemeyince kaydımızı sildiler. Paramızı peşin ödediğimizi mağdur edilmemiz durumunda ilgili kurumlara şikayetçi olacağımızı hatırlattığımızda ise okul yetkilisi bize ‘ isterse cumhurbaşkanı tanıdığınız olsun kararımız değişmez’ diye küstahça yanıt vererek velileri okuldan kovdu. Telefon görüşmelerinde okul yetkilisinin “isterseniz cumhurbaşkanı tanıdığınız olsun. Bu yönetim kurulu kararıdır. Bitmiştir” cevabıyla karşılaştık” diyerek muhataplarının hiçbir resmi otorite kurum ve kuruluşu tanımadığını beyan ettiğini bu durumun ise kendilerini şaşırttığını ileri sürdü.





“İNTERNETTEN BULDUM, PİŞMAN OLDUM, TAAHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER”





Özel bir sağlık kuruluşunda sağlık personeli olarak çalışan Veli Handan Ünaldı “Çocuğumu yaz okulu için buraya kaydettim, haziran ayı itibariyle, paraları nakit istediler. Biz nakit bir şekilde verdik. Ama fatura ve sözleşme imzalamadık. İntenet üzerinden bulduk. Sonra buraya çocuğumuzu ilk getirdiğimizde servis Darıca’dan tuzla bölgesine geniş bir servis güzergahı olacağını ilettiler ( vaatlerinde) ilk hafta içerisinde zaten çok fazla ders işlenmedi. 16 tane branşta ders işleneceği söylendi. 5-6 ders boş geçti. Çocukları tek başlarına bıraktılar. Hatta satranç dersi olduğunda çocuk dışarıda futbol oynuyormuş. Hani niye gitmedin oğlum dediğimde çocuklar gene olumsuz durum yaşadılar. Biz bunları görmezden geldik.” Sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi





“1500 TL EK ÜCRET VERMEDİK, OKULDAN ATTTILAR ÇOCUĞUMU”











Haziran ayında çocuğunun okul ücretinin baştan peşin verdiğini dile getiren Handan Ünaldı buna rağmen okul yetkilisinin kendi çocuğunu okuldan çıkartarak kendilerini hem mağdur ettiğini hem de şaşırttığını ileri sürdü: “ Sıkıntı yok o konuda ama kayıt başladığından beri velilere asgari ücretin artmasından ötürü maalesef yemek ücretlerini ekstra sadece yemek ücretlerinin maliyeti olarak 1,5 lira olarak hesaplarına yatırılmasını yoksa pazartesi gününden itibaren çocuklara yemek verilmeyeceği söylendi. Biz de çocuklar yemek yemedikten sonra gitmesinin anlamı yok. Bu şekilde anlaşmamıştık. Anlaşma yapmadığımız için veremeyeceğimizi ilettik. O zaman kayıtları sileriz. Dediler hemen bizi gruptan çıkarıp bizleri ve çocuklarımızı mağdur ettiler. Şu an bizi gruptan çıkarıp çocuğumuzun kaydını silmiş (parasını peşin verdiğimiz) sadece yemek parasını ödemeyeceğim için. Benim gibi tam 140 kişi var. Bütün hepsi mağduriyetini toplu bir şekilde grupta yazdı. Ama yetkili kişi çocuklarınızın okula devam etmesini istiyorsanız, paranızın yanmasını istemiyorsanız bu gruplara dahil olmayıp 1,5 lirayı (1500 TL’yi) ödemeleri gerektiğini söylediler. Bizim gibi 20 kişiyi bulur. Maalesef ödemeyecekler, öğle yemeğini bu yüzden okul kaydı silinecek olan çok veli var. Tüm velileri tehdit ettiği için gece 03.00 lere kadar. Tüm velileri ‘hemen çıkın hemen çıkmazsanız kaydınızı hemen siliyorum’ tarzında kaba söylemlerde bulunduğu için insanlar korktu, ürktü. Takdir ederseniz biz çalışan insanlarız, tüm gün çalışıyoruz. O yüzden çocuklarımızı yaz okuluna kaydediyoruz. Mağduriyetimizden çocuklarımızın yanında olmadığı ıçin. Tüm veliler çalışan anne babalar. O yüzden insanlar paralarını çöplere atmak istemiyor. Doğal olarak bu dayatmayı kabul etmek zorunda kalan pekçok veliyi biliyorum istemedikleri halde.”





“GECE 03.00’DE TEHDİT MESAJI ATTILAR. ÇOCUKLARIMIZI NASIL BÖYLE BİR EĞİTİMCİYE GÜVENECEĞİZ?”





Ünaldı “Kaydı silinen veliler olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyette bulunulacak ve başsavcılığa şikâyette bulunulacak. Burada ismi Faruk olan biri var. Eğitimci mi bilmiyorum ama çok tehditkâr bir insan. Yani bir bayanı gece 03.00’de arayıp ağza alınmayacak şekilde hakaret boyutunda söylemlerde bulunuyor ve gerçekten nasıl bir eğitimci çocuklarımızı nasıl güveneceğiz? Nasıl bir yere geldik, nasıl bir şeye bulaştık? Bilmiyoruz. O yüzden başsavcılığa ve savcılığa bu hafta içinde şikayetimizi toplu bir biçimde tamamlamış olacağız” diye konuştu





ÜNALDI: “ BİR AYDA TOPLANILAN 2 MİLYON TL’NİN İÇİNDEN YEMEK PARASI ÇIKMAZ MI?”





Ünaldı “8 bin TL verdim. Tam 242 kişi kaydetmiş. Bunda. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar dahil. Takdir edersiniz ki bu tür çocukların yanında bir eğitmen olması gerekiyor. Onların bile yanında bir eğitmen yok. Yeterli düzeyde öğretmen yok. 3 tane top var. Paint bal yapacağız dediler yapmadılar. Başka bir branş dersi koydular. Çocuk yaşta eğitmenler öğretmenler var. Bu şekilde çok mağduruz. Ve şunu söylemek istiyorum son kez. 8 bin ile 240’ı çarptığınızda 2 milyon gibi bir para oluyor. Bu 2 milyonun içinde yemek parasını ödeyemeyecek bir kurum bizden tekrardan ücret talep ediyor. Veremeyeceğimizi dile getirdiğimizde de maalesef kaydı siliyor. Yani bu 2 milyon gibi bir ayda sadece ağustos ayında velilerden toplanan bir para. Bu ne oluyor yani? Bu daha önceden de bu tür şeyleri yapmış. Gebze Teknik’te de aynı şeyleri yapmış. Zaten aranan bir şahısmış”





ANNE ÇAKMAK: “2 OĞLUM İÇİN 12 BİN TL ÖDEME YAPTIM. 3. GÜNÜNDE EKSTRA PARA İSTEDİLER.”





“Okulun mağdur ettiği bir başka veli” Esra Çakmak ise “2 oğlumu 4 hafta için 12 bin TL’ye kaydettirdim. Okulun 3. Gününde bizden ekstra yemek parası istediler. Enflasyon farkını öne sürerek. Yemek parasını vermediğimiz takdirde pazartesi günü çocuklarınız yemekten faydalanamayacak dediler. Buna itiraz ettiğimde ben bunu kabul etmiyorum. Paramı iade edin dediğimde beni bütün gruplardan çıkardı. Şu anda çocuklarımı okula gönderemiyorum. Ödediğim paramı da alamıyorum. Mağdurum sesimsin duyulmasını istiyorum. Ve bu duruma müdahale edilmesini istiyorum”





VELİ ÇAKMAK: “PARAMI ÖDEDİM, ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDEREMİYORUM, MAĞDURUM”





Kendilerine çocuğunun eğitimyle ilgili olarak pekçok sözün yerine getirilmediğini ileri süren Çakmak karşılaştığı durumu “Yani okul vaatlerini tutmamıştır. Dediği derslerini yapmamıştır. Dersleri boş geçmiştir. Benim çocuğum futbol dersinde ders yapmak yerine dersten taş toplatılmıştır. Havuz dersleri yerine sınıfta bekletilmiştir. Pekçok sıkıntımız var. Şu anda ben çocuğumu okula gönderemiyorum. Ve ben çalışıyorum benim çocuklarım ortada kaldı. Gerekli yerlere başvurumu yaptım. Takipçisiyim” ifadeleriyle dile getirdi.





OKULDAN “TATİL EDİYORUZ” MESAJI…





Öte yandan okulda öğrenim gören ailelere cep telefonundan gönderilen “Değerli velimiz okulumuz yarın tatil edilmiştir. Tatil edilme sebebi okulun elektrik, su, doğalgaz vb. borçlarının olması” içerikli gelen mesajla bir kez daha yıkıldı





ADLİYEYE ŞİKAYETTE BULUNDULAR







Ünaldı ve Çakmak’ın da aralarında bulunduğu pekçok veli Gebze ve Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi’ne giderek şikâyette bulundular. Veliler, bu tür şikayetlerin önümüzdeki günlerde de artacağını ileri sürüyor. (ÜMİT ÜLKER)

