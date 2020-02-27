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Yetkililerden açıklama!

Fatih Devlet Hastanesi her ihtimale karşı enfeksiyon bölümünde kısmi bir karantina uygulamasına gitti.

Yetkililerden açıklama!

27 Şubat 2020 Perşembe 09:23

 

Dün Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde havalimanı çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi yüksek ateş şikâyetiyle başvurdu. Edinilen bilgiye göre, gelen hastanın muayene altına alınmasıyla birlikte Fatih Devlet Hastanesi her ihtimale karşı enfeksiyon bölümünde kısmi bir karantina uygulaması gitti. Haberin yayılmasının ardından Gebze’de büyük bir panik yaşandı. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ NE SÖYLEDİ?

Yaşanan olayın vatandaşlar arasında paniğe neden olmasının ardından gazetemize konuşan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, “Bir hasta yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvuruyor. Bununla ilgili olarak tedbir amaçlı enfeksiyon bölümünde bir karantina uygulaması yapıldı. Söz konusu hastanın tahlilleri alındı. Vatandaşın, Corona Virüsü taşıdığı yönünde haberler çıktı. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Haberlerde anlatıldığı gibi hiç bir servisimiz kapatılmamış olup normal hizmetlerine devam etmektedir. Laboratuardan kesin sonuçlar gelmeden bu vatandaşımızda ‘Corona Virüsü var‘ diyemeyiz.” Dedi.

KAYMAKAM’DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Gecenin ilerleyen saatlerinde bir açıklamada Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’den geldi. Güler yaptığı açıklamada, “Hastaneye her zaman insanlar geliyor, tedavi oluyor ve bir adam da hastaneye gelmiş şikayetlerinden ötürü tedavi altına alınmış. Ne hastası olduğu henüz belli değil ve sonuçları ortaya çıkmamış. Ama buna rağmen Koronavirüs şüphesi var diye bazı iddialar ortaya atılıyor. Bu yönde yapılan paylaşımlar ve haberler doğru değil. Hastanede sadece tedavi olan bir insan bulunuyor ve 24 saat sonra tahlillerine ulaşılacak. Doktorlar ve hemşireler risk unsuru yüzde 1, binde 1 bile olsa tedbir almak zorundalar on göre tavır takınırlar. Hasta müşahede altında, tahlilleri ve sonuçları 1 gün sonra belli olacak” ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSE YALANLADI

Kocaeli Koz haberine göre ise, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise iddiaları tamamen yalanladı. Yapılan açıklamada Gebze Fatih Devlet Hastanesinde herhangi bir karantina uygulamasının olmadığı, koronavirüs şüphesiyle de hiç kimsenin tedavi altına alınmadığı belirtildi.

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