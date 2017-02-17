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Yıllar onu durduramıyor!

Sakarya'da 90 yaşında Ahmet Orhan yaşına rağmen mesleğini hala devam ettiyor.

Yıllar onu durduramıyor!

17 Şubat 2017 Cuma 13:00


Sakarya'da elektrikli ev eşyalarını tamir eden 90 yaşındaki Ahmet Orhan Güranlıoğlu, vazgeçemediği mesleğini azimle sürdürüyor.


Sakarya'da yaşayan ve 90 yaşında olmasına rağmen çok sevdiği, bırakamadığı elektrikli ev aletleri tamirciliğini sürdüren Ahmet Orhan Güranlıoğlu, çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor.

Defterdarlıktan 1977 yılında emekli olan Güranlıoğlu, önceleri daktilo ve hesap makinesi tamir ederken teknolojinin ilerlemesiyle bu uğraşını bıraktı.

Adapazarı ilçesinde açtığı dükkanda garantisi biten elektrikli ev eşyalarını tamir eden Güranlıoğlu, hala müşterilerine hizmet veriyor.

"Sağ olduğum sürece bu işi yapacağım"
Güranlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açtığı dükkanda 30 yılı aşkın süredir tamir yaptığını söyledi.

Mesleğinde kendisini geliştirdiğini ifade eden Güranlıoğlu, "Tek çalışıyorum, bir çırağım yok. Yaşım 90 ama bu mesleği bırakmadım. Eşimi kaybettiğim 19 yıl oldu. Çocuklarımla kalıyorum. Evde oturmaktan sıkılıyorum ve dükkana geliyorum. Vatandaşlara hizmet vermek için dükkanımı her gün açıyorum. Sağ olduğum ve sağlığım el verdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"Çocuklarım bana ana, baba oldu"
Gençlere azimli olmaları tavsiyesinde bulunan Güranlıoğlu, çalışmanın insanı dinç tuttuğunu dile getirdi.

Çalışırken vaktin su gibi geçtiğini, üretmediği zamanlarda ise kendisini iyi hissetmediğini aktaran Güranlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pasajda diğer esnaflarla aram çok iyi. Bir çırak yetiştirdim o da dükkan açtı pasajda. Saat 11.30'da dükkana gelirim, akşam olunca kapatır giderim. Bu bir hobi bende kendimi geliştirdim ve devam ediyorum. Pazar günleri bile evde oturamıyorum. Gençliğimde eşim bana çok iyi baktı. İki çocuğum var biri Ayşe, diğeri Nalan. Şimdi de çocuklarım bana çok iyi bakıyor. Annelerini aratmıyorlar. Benim bu yaşımda dinç kalmanın sebebi onlar. Birine ana, birine baba diyorum."

"Hayırsever ve herkese destek olan biri"
Ahmet dedenin terzi komşusu Bahattin Aydın da 15 yıldır aynı pasajda çalıştığını ve Güranlıoğlu ile burada tanıştıklarını ifade etti.

"Ahmet amca hayırsever ve herkese destek olan biri" diyen Aydın, şunları söyledi:

"İnsanların zaman zaman çözemediği ve servislerin fahiş bir fiyat istediği işleri Ahmet amca kolayca ucuza çözebiliyor. Dört dörtlük bir insan. 90 yaşında ve ona rağmen çalışıyor, ben hep takdir ediyorum onu. İşinde disiplinli ve insanlara karşı her zaman saygılı. Bencil ve kibirli biri değil. Geç geldiği zaman ben onu ararım, ben başka bir yerde olunca dükkanda beni göremeyince o beni arar. Burada aile gibiyiz."

kaynak AA
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