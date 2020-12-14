Yüksek maaş alınabilecek işler

Kariyer yolculuğunda elbette herkesin amacı daha yüksek para kazanmak ve gerek kendisine gerekse de ailesine daha iyi imkanlar sunabileceği bir işte çalışmak. Tabii ki bunu ortaya koymak o kadar da kolay olmuyor. Daha iyi bir işte çalışmak ve daha çok kazanmak isteyenlerin elbette kendilerine daha çok yatırım yapmaları ve daha çok emek ortaya koymaları gerekiyor. Ancak ortaya koyulan bu emekle birlikte işinde fark yaratan kişilerin daha çok kazandıkları da bir diğer gerçek olarak görülebilir.

Geleceğin dünyasında her zaman ihtiyaç duyulabilecek ve diğer işlere kıyasla daha iyi bir ortamda çalışmaya müsait yüksek maaşlı işler önerilerimize kariyer planlaması yapmadan göz atmanızı tavsiye ederiz. Burada belirttiğimiz işleri yapan kişiler dünyanın neresinde olursa olsun benzer ücretleri kazanabiliyorlar.

Anestezi Uzmanı

Elbette yüksek kazanç denildiğinde insanların canlarını emanet ettikleri meslekler başta gelecek. Bunların başında da elbette sağlık sektöründe çalışanlar geliyor.

Her ne kadar sağlık sektöründe çalışanların hepsi yüksek maaşlar kazanıyor diyemesek de bir doktor veya cerrah olmamakla birlikte sağlık sektöründe çok kazanan mesleklerin başında anestezi uzmanı geliyor.

Bir anestezi uzmanı olmak için tıp kariyeri yapmak gerekmektedir. Anestezi uzmanları, ameliyata girecek bir hastanın hangi anestezi ile o ameliyata alınacağına karar vermektedir.

Diğer doktorlara göre daha az operasyonel faaliyet gerçekleştirmekle birlikte yüksek sorumluluğu ve aldığı risk nedeniyle anestezi uzmanları oldukça iyi kazanmaktadır.

Ortodontist

Yine bir sağlık görevlisi olan ortodontistlerin insanların çene ve ağız bozukluklarını düzelten tedaviler uygulayan diş branşında uzmanlaşmış kişilerdir.

Ortodontist olmak için üniversitelerin 5 yıllık diş hekimliği bölümlerinden mezun olmak ve dişte uzmanlık sınavı (DUS) sonuçlarına göre uzmanlık eğitimini de ortodonti bölümünden almak gerekiyor.

Diş bozukluklarının düzeltilmesi için yapılan tedaviler günümüzde dişle ilgili yaşanan en önemli sorunların başında geliyor. Dolayısıyla ortodontistler de iş alanları asla bitmeyecek meslekler arasında yerini alıyor.

Hava Trafik Kontrolörü

Türkiye’de yakın zamana kadar çok bilinmeyen ancak son zamanlarda büyük bir rağbet görülen mesleklerden biri olan hava trafik kontrolörlüğü, havaalanlarındaki kulelerde o havaalanının ve o havaalanının hâkim olduğu hava trafiğinin düzenini sağlayan görevlilerdir.

Hava trafik kontrolörleri, o havaalanına inen ve oradan kalkan bütün uçakların düzenini sağlamanın yanı sıra havadaki uçaklara da rehberlik etmekle görevlidirler.

Hava trafik kontrolörü olabilmek için 4 yıllık bir fakülteden mezun olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek gerekiyor. Sonrasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açılan hava trafik kontrolörlüğü sınavlarını da başarı ile tamamlayan kişiler hava trafik kontrolörü olabiliyor.

Veri Bilimi Uzmanı

Oldukça yeni ve nispeten karmaşık bir meslek olan veri bilimi uzmanlığı, yeni nesil bir bilimdir. Büyük veriler ile uğraşarak onları anlamlı bir düzene sokan kişi olarak tanımlanabilecek veri bilimi uzmanları, köklü şirketlerde oldukça yüksek maaş ile çalışabilen kişilerdir.

Veri bilimi uzmanı olmak için üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra veri bilimi alanında uzmanlaşmak gerekmektedir.