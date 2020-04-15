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Zabıtadan Marketlere Sosyal Mesafe Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda denetimlerini sıklaştırdı. 

Zabıtadan Marketlere Sosyal Mesafe Denetimleri

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:36

 Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 5823 sayılı genelgesiyle marketlerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ve açılış-kapanış saatleri belirlenmişti. Belirlenen bu kurallara, ilçede faaliyetlerini sürdüren marketlerde uyulup uyulmadığına ilişkin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında marketlerde sosyal mesafeyi olumsuz etkileyecek şekilde kapasite üstünde müşteri kabulü, market önünde sosyal mesafeye uygun olmayan durumlara müsaade ettikleri ve açılış-kapanış saatlerine uyma noktasında kurallara uyulmadığı tespit edilen 8 markete cezai işlem uygulandı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin aralıksız süreceği bilgisini paylaşarak vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 0262 642 58 00 ve Alo 153 Zabıta hattına bildirmeleri ricasında bulundu. 
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