Zabıtadan Marketlere Sosyal Mesafe Denetimleri
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda denetimlerini sıklaştırdı.
Yapılan denetimlerde, Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında marketlerde sosyal mesafeyi olumsuz etkileyecek şekilde kapasite üstünde müşteri kabulü, market önünde sosyal mesafeye uygun olmayan durumlara müsaade ettikleri ve açılış-kapanış saatlerine uyma noktasında kurallara uyulmadığı tespit edilen 8 markete cezai işlem uygulandı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin aralıksız süreceği bilgisini paylaşarak vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 0262 642 58 00 ve Alo 153 Zabıta hattına bildirmeleri ricasında bulundu.