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Bariyere çarpan araçta 2 kişi sıkıştı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bariyere çarpan araçta 2 kişi sıkıştı

19 Haziran 2024 Çarşamba 10:55

  Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RKB 71 plakalı hafif ticari araç bariyere çarparak savruldu. Kazada sürücü ve yolcu araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştıkları alandan çıkardı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. 
  Öte yandan, sürücünün 100 promil alkollü olduğu tespit edildi. 
  Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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