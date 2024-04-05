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Bayram Öncesi Zabıtada Denetim

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde vatandaşların hijyenik gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Bayram Öncesi Zabıtada Denetim

05 Nisan 2024 Cuma 13:06

  
  Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri Ramazan bayramı öncesi ilçe genelinde pasta, yufka, tatlı, şekerleme üretim ve satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların sağlık koşullarına uygun şekilde üretilmiş gıdaları tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ziyaret ettikleri işletmelerde işyeri ruhsatı, hijyen, fiyat etiketi, ilaçlama belgesi, ürün gramajlarının standartlara uygunluğu, ürünlerin son tüketim tarihleri gibi birçok konuda denetim gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri kurallara uymayan ve eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunarak eksiklerini tamamlamaları için süre verirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları kendilerine bildirmeleri çağrısında bulundu. 
                                  


İHA
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