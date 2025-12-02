Vali Aktaş (Kefken açıklarında vurulan tanker):

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kefken açıklarında saldırıya uğrayan ve yangın çıkan "KAIROS" isimli tankerdeki 25 mürettebatın kurtarılmasını değerlendirerek, "Uluslararası anlamda gerçekten büyük bir başarıyla gerçekleştirilen bu operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Aktaş, Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantıda kasım ayı güvenlik ve asayiş verilerini paylaşan Aktaş, geçtiğimiz hafta Kefken açıklarında uluslararası sularda ancak Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi sınırlarında kalan yabancı menşeli "KAIROS" isimli gemiye düzenlenen saldırı ve sonrasında yaşanan kurtarma operasyonuna değindi.

"Operasyon başarıyla gerçekleştirildi"

Saldırı sonrası gemide çıkan yangında 25 mürettebatın mahsur kaldığını hatırlatan Aktaş, olayın duyulduğu ilk andan itibaren ilgili birimlerin özverili bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Aktaş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin olay mahalline çok kısa sürede ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olay mahalline çok kısa sürede ulaşarak yangın olan gemide büyük bir özveriyle ve güzel bir çalışmayla 25 kişinin burnu kanamadan karaya ulaşmalarını sağlamışlardır. Yine karada da olay duyulur duyulmaz Sağlık Müdürlüğümüzün ambulansları, UMKE ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüzün Pasaport Şube ve Deniz Şubesi, Jandarma Komutanlığımız, AFAD müdürlüğümüz, tüm birimlerimiz karada konuşlanarak tedbirleri almışlar ve bu 25 mürettebat sağ salim kurtarılmıştır. Karaya ulaştırıldıktan sonra orada muayeneleri yapılmış ve daha sonra Liman Başkanlığının koordinesinde adli ve idari işlemleri tamamlanmıştır. Uluslararası anlamda gerçekten büyük bir başarıyla gerçekleştirilen bu operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum."

"Örgütlere yapılan operasyonlarla 5 kişi tutuklanmıştır"

Kent genelinde kasım ayında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Aktaş, FETÖ, DEAŞ ve diğer marjinal örgütlere yönelik operasyonlarda 5 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Aktaş, "Asayiş suçlarıyla mücadelede de yine kolluk birimlerimiz kişilerin hem kendilerine karşı işlenen suçlarda hem de mal varlıklarına karşı işlenen suçların azaltılması, işlenmiş suçların da aydınlatılması noktasında arkadaşlarımız özveriyle çalışmakta. Bunların aydınlatılmaları, diğer il aylarda da söylediğimiz gibi, yüzde 100'e yakın rakamlarla aydınlatma oranları gerçekleşmektedir" dedi.

Aranan 399 hükümlü yakalandı

Vali Aktaş, asayiş suçlarıyla mücadelede kolluk birimlerinin titizlikle çalıştığını vurgulayarak, kasım ayında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 399 firarinin yakalanarak cezaevine teslim edildiğini, ifadeye yönelik aranan bin 16 kişi hakkında da işlem yapıldığını bildirdi.

"Trafik kazalarında 10 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14 kişinin tutuklandığını ve 123 silahın ele geçirildiğini aktaran Aktaş, trafik denetimlerine ilişkin de şu verileri paylaştı:

"10 vatandaşımız trafik kazalarında vefat etmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız her geçen ay denetlenen araç sayısını artırmakta. Denetlenen araç sayısıyla beraber işlem yapılan araç sayısı da artmaktadır. Geçtiğimiz dönem içerisinde 441 bin 193 araç trafik ekiplerimizce denetlenmiş, bunlardan 113 bin 915'ine işlem yapılmıştır."

Trafik levhalarının değişikliği hakkında da bili veren Vali Aktaş, "Karayolları ekipleriyle beraber Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyeleri, emniyet ve jandarma birimlerimizin ortak çalışmasıyla 488 tabelada değişikliğe gidilmiş, 388 trafik levhası kaldırılmış, 60 yeni levha da eklenmiştir" diye konuştu.

"Uyuşturucuyla mücadelede 59 kişi tutuklandı"

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren Aktaş, "Kasım ayı içerisinde jandarma ve emniyet ekiplerimizce düzenlenen operasyonlarda 59 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlarda bonzai ve esrar başta olmak üzere çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Siber suçlarla mücadele kapsamında 23 kişi tutuklandı"

Organize suçlarla mücadele kapsamında Kocaeli'de ulusal çapta faaliyet gösteren bir suç örgütünün çökertildiğini duyuran Aktaş, "Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 121 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edilmiş, yürütülen çalışmalarda 23 kişi tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadelenin de sürdüğünü belirten Aktaş, kasım ayında 334 düzensiz göçmenin yakalandığını, geri gönderme merkezindeki işlemlerinin ardından 340 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca toplantıya Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy, kaymakamlar ve kurum müdürleri de katıldı.

