Gebze’den Sofya’ya Eğitim Köprüsü: Kursiyerler Avrupa’da Dijitalleşti!

Gebze Halk Eğitimi Merkezi, yetişkin eğitimi alanındaki vizyonunu sınır ötesine taşıdı. Erasmus+ Akreditasyonu kapsamında düzenlenen hareketlilik programıyla, bilişim teknolojileri alanından 12 kursiyer Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da “Values, Virtues, Integrity” Foundation ev sahipliğinde düzenlenen eğitime katıldı.

06 Mayıs 2026 Çarşamba 18:16

5 gün süren programda kursiyerler; modern tasarım dünyasının vazgeçilmezi olan Canva ile Dijitalleşme, yaratıcı video tekniklerinden Stop Motion Video Hazırlama ve geleneksel bir zanaat olan İpek Kumaş Boyama konularında uygulamalı eğitimler aldı.

"Sınırları Aşan Bir Öğrenme Deneyimi"

Gebze Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat BİNİCİ, Yetişkin eğitimi, sadece sınıf içindeki öğrenme ile sınırlı değildir. Erasmus+ programları sayesinde kursiyerlerimiz, farklı kültürleri tanıma ve Avrupa standartlarında yeni beceriler edinme imkânı bulduğunu,  Sofya’da alınan bu eğitimler, kursiyerlerimizin hem kişisel gelişimlerine hem de dijital okuryazarlık seviyelerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Sertifikalarla Taçlanan Başarı

Eğitimin son gününde katılımcı 12 kursiyer, "Values, Virtues, Integrity" Foundation tarafından düzenlenen törenle sertifikalarını teslim aldı. Sofya’nın tarihi ve kültürel dokusunu da tanıma fırsatı bulan Gebzeli ekip, edindikleri yenilikçi bilgileri Türkiye’deki eğitim süreçlerine entegre etmek üzere Gebze’ye dönüş yaptı.

