BASIN BÜLTENİ: KOTO’dan Co-Matching İkili İş Görüşmeleri’ne uluslararası davet turu: Fransa, Arnavutluk, Çekya, İtalya

*KOTO’dan Co-Matching İkili İş Görüşmeleri’ne uluslararası davet turu:

**Fransa,

Arnavutluk, Çekya, İtalya*

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Co-Matching

İkili İş Görüşmeleri Etkinliği öncesinde uluslararası tanıtım çalışmalarına

hız verdi. 27 Ağustos 2026 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilecek

organizasyon kapsamında ilk etapta uluslararası ticaret odaları ve

diplomatik temsilciliklerle bir araya gelen KOTO Genel Sekreteri Mert

Anlıpak ile Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Müdürü Oğuz Çağıl, hem

Co-Matching'e davette bulundu hem de Kocaeli iş dünyasının uluslararası iş

birliklerini güçlendirecek temaslar gerçekleştirdi.

*FRANSA, ARNAVUTLUK, ÇEKYA, İTALYA*

Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIF) Genel Sekreteri Ayşegül Arıcan,

Arnavutluk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro, Çek

Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerová ve İtalyan Ticaret ve

Sanayi Odası Derneği Genel Sekreteri Şebnem Batgı ile gerçekleştirilen

görüşmelerde, Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği'nin sunduğu

uluslararası iş birliği modeli, sektörel eşleştirme sistemi ve B2B görüşme

altyapısı hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Temsilcilikler

organizasyona davet edilirken, ülkelerinden firmaların etkinliğe katılım

sağlaması ve Kocaeli firmalarıyla doğrudan iş görüşmeleri gerçekleştirmesi

konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

*KOCAELİ, DÜNYA PAZARLARIYLA BULUŞUYOR*

Dokuz yılda uluslararası iş dünyasının yakından takip ettiği bir

organizasyona dönüşen Co-Matching, bugüne kadar 2.000'den fazla katılımcıyı

ve 3.500'den fazla ikili iş görüşmesini aynı platformda buluşturdu. KOTO,

bu yıl da farklı ülkelerden firmaları Kocaeli iş dünyasıyla buluşturarak

yeni ihracat kapılarının açılmasını, sürdürülebilir ticari ortaklıkların

kurulmasını ve uluslararası yatırım ağının genişletilmesini hedefliyor.

*ULUSLARARASI TEMASLAR SÜRECEK*

İlk etap ziyaretlerini tamamlayan KOTO heyeti, önümüzdeki günlerde farklı

ülkelerin konsoloslukları, ticaret odaları ve ekonomik temsilcilikleriyle

de bir araya gelerek Co-Matching'in uluslararası tanıtım çalışmalarını

sürdürecek. Böylece organizasyonun küresel katılım ağı daha da

genişletilirken, Kocaeli firmalarının yeni pazarlara erişimine katkı

sağlayacak güçlü iş bağlantılarının oluşturulması hedefleniyor.

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