BASIN BÜLTENİ: KOTO’dan Co-Matching İkili İş Görüşmeleri’ne uluslararası davet turu: Fransa, Arnavutluk, Çekya, İtalya

*KOTO’dan Co-Matching İkili İş Görüşmeleri’ne uluslararası davet turu:
**Fransa,
Arnavutluk, Çekya, İtalya*
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Co-Matching
İkili İş Görüşmeleri Etkinliği öncesinde uluslararası tanıtım çalışmalarına
hız verdi. 27 Ağustos 2026 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilecek
organizasyon kapsamında ilk etapta uluslararası ticaret odaları ve
diplomatik temsilciliklerle bir araya gelen KOTO Genel Sekreteri Mert
Anlıpak ile Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Müdürü Oğuz Çağıl, hem
Co-Matching'e davette bulundu hem de Kocaeli iş dünyasının uluslararası iş
birliklerini güçlendirecek temaslar gerçekleştirdi.
*FRANSA, ARNAVUTLUK, ÇEKYA, İTALYA*
Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIF) Genel Sekreteri Ayşegül Arıcan,
Arnavutluk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro, Çek
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerová ve İtalyan Ticaret ve
Sanayi Odası Derneği Genel Sekreteri Şebnem Batgı ile gerçekleştirilen
görüşmelerde, Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği'nin sunduğu
uluslararası iş birliği modeli, sektörel eşleştirme sistemi ve B2B görüşme
altyapısı hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Temsilcilikler
organizasyona davet edilirken, ülkelerinden firmaların etkinliğe katılım
sağlaması ve Kocaeli firmalarıyla doğrudan iş görüşmeleri gerçekleştirmesi
konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
*KOCAELİ, DÜNYA PAZARLARIYLA BULUŞUYOR*
Dokuz yılda uluslararası iş dünyasının yakından takip ettiği bir
organizasyona dönüşen Co-Matching, bugüne kadar 2.000'den fazla katılımcıyı
ve 3.500'den fazla ikili iş görüşmesini aynı platformda buluşturdu. KOTO,
bu yıl da farklı ülkelerden firmaları Kocaeli iş dünyasıyla buluşturarak
yeni ihracat kapılarının açılmasını, sürdürülebilir ticari ortaklıkların
kurulmasını ve uluslararası yatırım ağının genişletilmesini hedefliyor.
*ULUSLARARASI TEMASLAR SÜRECEK*
İlk etap ziyaretlerini tamamlayan KOTO heyeti, önümüzdeki günlerde farklı
ülkelerin konsoloslukları, ticaret odaları ve ekonomik temsilcilikleriyle
de bir araya gelerek Co-Matching'in uluslararası tanıtım çalışmalarını
sürdürecek. Böylece organizasyonun küresel katılım ağı daha da
genişletilirken, Kocaeli firmalarının yeni pazarlara erişimine katkı
sağlayacak güçlü iş bağlantılarının oluşturulması hedefleniyor.
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