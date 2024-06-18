Dilovası Hastane Yolu projesinde ilerleme yüzde 80

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi diğer ilçelerde de güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağını genişletiyor. Bu bağlamda büyükşehirin Dilovası Devlet Hastanesi’ne güvenli ve konforlu ulaşım için projelendirdiği 935 metre uzunluğundaki yeni yol ile 212 metrelik köprü inşası tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir tarafından ulaşım ağına kazandırılacak yeni yol ve devamındaki köprü vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Üretimi tamamlanan 60 öngerilmeli kirişin 40’ının montajını köprü üzerine yapan yüklenici firma, kalan 20 kirişi ise önümüzdeki günlerde monte edecek. Proje kapsamında bütün orta ayakların imalatını bitiren ve döşeme betonunu döken ekipler, köprü dışındaki bütün yolların şevlendirme, terasman ve yağmur suyu kanallarının imalatını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın sevk ve kontrolünde devam eden çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

Proje tamamlandığında Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek. 935 metrelik 1x1 yol ve devamındaki 212 metre uzunluğundaki 6 açıklıklı 7 ayaklı köprü tamamlandığında ilçe sakinleri, İstiklal Caddesi üzerinden hastaneye daha kısa sürede ulaşacak. İlçe köyleri ile birlikte Mimar Sinan ve Orhangazi mahallelerinde yaşayan vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak projede ilerleme oranı yüzde 80 seviyesine geldi.

İHA