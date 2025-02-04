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ESKİŞEHİR ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFI KURŞUNLU KÜLLİYESİNDEN CANLI YAYIN

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önce Eskişehir'de çekmiş olduğu canlı yayın.

ESKİŞEHİR ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFI KURŞUNLU KÜLLİYESİNDEN CANLI YAYIN

04 Şubat 2025 Salı 11:22

An itibari ile 3 şubat 2024 eskişehir'in gebzeli çoban mustafa paşa tarafından yapılan kurşunlu külliyesinden www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında devri alem belgesel yönetmeni ve araştırmacı gazeteci olarak bilgi verdik.Kurşunlu külliyesine odunpazarı belediyesi vakıflar genel müdürlüğünden kiralayarak sahip çıkmakta külliyeyi belediye den fırat beyin rehberliğin de gezdik. Odunpazarı belediyesi külliyenin değişik bölümlerin de ağaç ve oyma sanatları sergi alanı. Fotoğraf müzesi ve cam sanatları merkezi açarak külliyeyi yaşayan bir kültür ve sanat merkezi haline getirmiş.
 KURŞUNLU KÜLLİYESİNDEN CANLI YAYIN
BELGESEL TADINDA ODUNPAZARINA SELAM
Gebzeden Çoban Mustafa Paşa belgeseli tadında kurşunlu külliyesine ve odun pazarına devri alem belgesel program tadında selam ederken tüm Vakıf insanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.
GEBZELİ ÇOBAN MUSTAFA PAŞA VAKFI TARAFINDAN YAPILAN ESKİŞEHİR KURŞUNLU KÜLLİYESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
KURŞUNLU CAMİİ VE KÜLLİYESİ TARİHİ VAKFI
Odunpazarı - Eskişehir
Kurşunlu Cami ve Külliyesi Odunpazarı semtinde yer almaktadır. Tarihi Odunpazarı Evleri’nin yanında bulunan külliye ve tarihi evler adeta birbirini tamamlar ve sizi geçmişe götürecek bir yolculuğa çıkartır.
Kurşunlu Külliyesi, 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir eserdir. Osmanlı Devleti vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517 yılında yapılmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan vakıf kaydına göre, Büyük Kervansaray hariç, Külliye içinde bulunan binaların tamamı vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517-1525 yılları arasında inşa ettirilmiş ve muhtemelen 1525 yılında tamamlanmıştır. Kurşunlu Külliyesi’nin mimarı muhtemelen, Mimar Sinan’dan önce mimarbaşı olan, Acem Ali’dir. Gerçek adı Alaeddin Ali Bey olan Acem Ali (Acem Alisi ya da Esir Ali diye de bilinir) klasik Osmanlı mimarlığında adı bilinen ilk mimarbaşıdır (1519-1537).
Külliye; cami, şadırvan, zaviye (küçük tekke), talimhane, harem, imaret, Mevlevi şeyhlerine ait türbe ve iki kervansaraydan oluşmaktadır.
İMARET; Vakfiyede bildirilen ambar, yemek salonu ve mutfaktan dolayı bu birim karşısındaki kubbeli aşhane ile birlikte yemekhane yapısı olduğu belirtiliyor. Yapı, giriş bölümünden sonra enlemesine atılmış dört sivri kemerle desteklenen tonozla örtülüdür.
AŞEVİ;İmaretin mutfağı olabilecek batı girişinin kuzeyindedir. Batı duvarında, ocak nişinin bulunduğu noktada anıtsal tutulan bacasıyla ve halkın verdiği bilgiye göre 19. yüzyılın sonlarından itibaren saat kulesi olarak 1960’lara kadar kullanılmıştır.
KERVANSARAY; günümüzde nikâh salonu olarak kullanılıyor. Ayrıca; Sıcak Cam Üfleme Atölyesi ve Cam Sanatları Merkezi bulunmaktadır. Bu kısım Uluslararası Odunpazarı Cam Festivali ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.
CAMİ; Cami’nin kubbesi kurşunla kaplı olduğundan Kurşunlu Camii adını almıştır. Kubbe içi kalem işleriyle süslüdür. Cami, kare planlı kubbeyle örtülü, beş bölümlü, son cemaat yeri bulunan ve Külliye’de kitabeye sahip tek yapıdır. Kesme taş malzemeyle yapılmış caminin son cemaat yerinde bulunan sütunlar ve başlıklarında mermer kullanılmıştır. Klasik Dönem özelliği olan sivri kemer ve mukarnaslı sütun başlıkları da görülür.
SIBYAN MEKTEBİ; Revaklı ve tek mekânlıdır. Biri giriş kısmı, diğeri kapalı kısım olmak üzere kubbeyle örtülü iki mekân bulunmaktadır. Taş ve tuğlayla oluşturulan almaşık teknikte yapılmıştır. Bizans dönemine ait devşirme malzemeler de görülür. Günümüzde Nisan 2010 tarihinden itibaren kütüphane olarak kullanılıyor.
MEDRESE(HANİKÂH); Medrese, hanikâh ve Mevlevi Âsitanesi olarak da adlandırılır. L biçimindeki kubbeli mekâna ve hücrelere, kubbeli mekânın önünde bulunan merdivenlerden ulaşılır. Yenilemelerle, avluya bakan kuzey cephe boyunca revak, destek ve örtü elemanlarıyla yeniden inşa edilmiştir. Semahane olarak kullanılan bölümünde kuzey cephesi sivri kemeri bir eyvan niteliğine büründürülmüştür. Mekân, günümüzde dünyada açılan ilk Lületaşı Müzesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Osmanlı döneminde eğitim görenlerin konaklama olarak kullandıkları odalar bugün atölyeye dönüştürülmüştür.
TABHANE; Hanikâh ile aynı düzlemde Cami’ye paralel olarak gelişen ve vakfiyede yer alan misafir odaları için en uygun yer olarak
düşünülebilir. Bu mekânın Mevlevihane’nin harem kısmı olarak kullanıldığı da ileri sürülür. Birbirine eş büyüklükte dört kubbeli mekân ve önünde bulunan revakla, hanikâhla görsel bir bütünlük meydana getirir. (Kaynak https://eskisehir.ktb.gov.tr/.../kursunlu-camii-ve...)





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