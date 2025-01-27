Gençlere Sahip Çıkmak Devlet ve Milletimizin Geleceğine Sahip Çıkmaktır

Gençlerimize sahip çıkıp onları ne kadar anlıyoruz. Gençler bulundukları yerleri ne kadar tanıyor. Gençleri anlıyabiliyormuyuz.Gençler geleceğimiz her şeyimizdir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Gebze Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 41 Genç 41 Gelecek sosyal sorumluluk projesine bizde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Devri Alem belgesel programı ve Avrasya Gazeteciler derneği olarak katkı verip gençlere Gebze bölgesindeki tarihi eserleri gezdirdik.



Marka Şehir Kocaeli Belgeselini https://youtu.be/0nnsz5QYFZE izlettik.

Gebze ve Kocaeli hakkında bilgi verdikten sonra Gebze tarih ve Kültür gezimize Gebze tarihi Çoban Mustafa Paşa külliyesinden başladık. Gebze tarihi su dolabı binasında Gebze’de su medeniyeti ile ilgili bilgiler verdik .Gebze’nin ilk Fatih’i Akçakoca Gazi’nin torunu İlyasbey'in türbesini ziyaret ederek ,Gebze’nin ilk hakimi kadı Feyzullah türbesi ile ilgili açıklama yaparak ,Fatih Sultan Mehmet'in. 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze’de vefat ettiği Hünkar çayırına gittik.

Hünkar Çayırında Fatih Sultan Mehmet Hanla ilgili Hünkar Çayırı’nda gençlere bilgi vererek www.gebzegazetesi.com Fatih otağı Hünkar çayırından canlı yayını yaparak tarihe not düştük.

Gebze tarih ve kültür gezisine katılan gençlere Çayırova’da 1943 yolunda kurulan Ziraat Okulu hakkında bilgi verip bazı tarihçilere göre Çayırova’nın Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Palekanon savaşlarınada ev sahipliği yaptığını açıkladım.

Gebzeli gençlere Valilik ve Kültür Müdürlüğünün olurları ile kurulan Kocaeli’nin ilk özel kütüphanesi olan İlim Kültür ve Tarih araştırmaları merkezi İktav Belgesel yayıncılık kütüphanesinde açtığımız Kocaeli kitapları sergimizi gezdirip Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili hazırladığımız broşürleri dağıttık.Bir dünya markası olan Hereke ipek Halısı ile ilgili bilgiler verdik.





Gençler Anibal Anıtında

Gebzeli gençlerle Tübitak içinde yer alan Anibal tepeye giderek Kartacalı ünlü komutan Romayı dize getiren Alplerden fil ordusunu geçiren tutsak olduğu Gebze Eskihisar kalesinde kaçarak yüzüğündeki zehir’i içerek ölen Anibal hakkında bilgi verdik.

Gençler Tübitak yetkililerinden Tübitak Marmara Araştırma merkezi hakkında bilgi alıp önümüzdeki günlerde Tübitak'ı ziyaret etme kararı aldı.

Gençlerle Eskihisar'a giderek Eskihisar Kalesi Osman Hamdi bey müzesini gezerek Abdülhamit Han'ın kültür sanat baş danışmanı olan ilk müzeciliği kuran Mimar sinan üniversitesinin kurucusu dünyaca ünlü ressam olan Osman Hamdi bey hakkında bilgi verip müzeyi gezdik.