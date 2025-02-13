YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN BERAT KANDİLİ MESAJI

İslam aleminin mübarek gecelerinden biri olan Berat Kandili, Allah’ın rahmetinin ve affının en çok yeryüzüne yansıdığı gecelerden biridir. Bu müjde gecesi, dünya genelindeki Müslümanlar için bir arınma, tövbe etme ve kalpleri huzurla doldurma fırsatı sunar. Berat Kandili, Allah’a yönelerek kalpleri temizlemek, hataları ve günahları af dilemek için büyük bir fırsattır. Berat Kandili, sadece bir gün değil, tüm bir yıl boyunca yaptığımız hataların affedilmesi için bir umut ışığıdır. Müslümanlar, bu gece Allah’ın rahmetine ve mağfiretine sığınarak içtenlikle dua eder, tüm geçmiş günahlarının affını dilemekle birlikte geleceğe dair de huzurlu bir hayat temenni eder.

Berat Kandili’nin Rahmeti Tüm İnsanlığa Olsun

Bu özel gecede, tüm Müslümanların kalplerinin huzurla dolmasını, Allah’ın affına sığınarak geçmişin tüm hatalarından arınmalarını temenni ederiz. Berat Kandili, insanlığa barış, sevgi ve huzur getirsin. Rabbim, bu gecede yapılan tüm duaları kabul etsin ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk nasip etsin.

Hayatımızın Geri Kalan Kısmında Dikkatli Olmamız Gerektiğini Unutmayalım

Ancak, bu mübarek gecede dualarımızın kabul olmasını temenni ederken, hayatımızın geri kalan kısmında da dikkatli olmalıyız. Berat Kandili, sadece bir arınma fırsatı değil, aynı zamanda geleceğimiz için bir dönüm noktasıdır. Bu gece Allah’tan af dilerken, aynı zamanda bir daha aynı hataları yapmamaya, daha iyi bir insan olmaya ve her anımızı doğru ve hayırlı bir şekilde geçirmeye karar vermeliyiz.

Geçmişteki hatalarımızdan ders çıkararak, hayatımızı Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yaşamak için azim ve kararlılık gösterelim. Her günümüz, Berat Kandili'nin verdiği manevi mesajları taşıyan bir fırsat olsun. Bu gece, sadece affedilmek için değil, aynı zamanda hayatımızda doğru yolu seçmek ve Allah’ın emirlerine daha sıkı sarılmak için de bir başlangıç olmalıdır.

Berat Kandili, bizlere hem bir arınma hem de kalplerimizi Allah’a yöneltme fırsatı sunan mübarek bir gecedir. İçtenlikle edeceğimiz duaların kabul olmasını, günahlarımızın affedildiğini ve sevdiklerimizle birlikte huzur içinde geçireceğimiz bir hayatı Allah’tan niyaz ederiz. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

(Ömer İLGEÇ)