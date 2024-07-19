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15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ VE DARBELER TARİHİ İLE İLGİLİ İSMAİL KAHRANANIN MAKALESİ

1960 DARBEDİNDEN 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE ARŞİV BELGELERİ İLE DARBELER TARİHİ KİTAP VE FOTOPRAF SERGİSİ AÇTIK

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ VE DARBELER TARİHİ İLE İLGİLİ İSMAİL KAHRANANIN MAKALESİ

19 Temmuz 2024 Cuma 10:06





HAİN  DARBE GİRİŞİMİNİN  8. YILIN  DA. DARBELERDEN  DERS VE İBRET SLINMASI  İÇİN GAZETE MANŞETLERİ İLE. 1960 DARBESİNDEN 15 TEMMUZ HAİN  DARBE GİRİŞİMİNE  DARBE GERÇRĞİ   KAZİTAP VE FOTOĞRAF SERGİSİN DE BİR ÇOK ARŞİV BELGESİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTIK 

15 TEMMUZ GAİN DARBE GİRİŞİMİN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISI İLE İKTAV  www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZDE KİTAP VE GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ  SERGİSİ  AN İTİBARİ İLE www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv DE CANLI YAHINLANIYPR

https://www.facebook.com/share/v/ix2F6bQxFisGLGGm/?mibextid=WC7FNe

ANADOLU AJANSI HABER YAPMIŞTI

Bilgi belge  ve arşivcilik çok önemli yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik   hayatımda  elimdeki bilgi ve belgeyi kamuoyu İle paylaşmayı bir görev kabul ettim. 2023 tarihinde açtığımız sergiyi  Anadolu ajansı  haber yapmıştı 

https://www.facebook.com/anadoluajansi/videos/kocaelinin-gebze-il%C3%A7esinde-ya%C5%9Fayan-gazeteci-ismail-kahraman-15-temmuz-2016daki-d/3752891438324873/

   DARBELER TARİHİ VE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Belgeselcilik Hatıralarım   Gebze gazetesi www.gebzefazetesi.com ve gazete gebze ile  www.gebzegazete.com da belgeselcininnotdefteri köşesin de yayınlanan makalemiz bir kez daha sizlerle  paylaşmak istedim 


15 Temmuz 2016 Hain Darbe Girişimi Gecesi  Yaptığım Canlı Yayın  ile Görüp Yaşadığım  Gazetecilik ve Belgeselcilik Hatıralarım.

Makaleme  15 Temmuz  2016 gecesi  saat 01 de Bayburt meydanından yaptığım canlı yayını sizlerle paylaşarak makaleme başlamak istiyorum.İstiyorum.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/671886446299299/?d=n

Hatırlar çok önemli öncelikle siz değerli okurlarımdan darbe gecesi yaşayıp gördüklerini mutlaka yazmalarını istiyorum.Yazılan hatırlat tarihi bir belge ve önemli bir bilgi  bu bilgiler gelecekte araştırmacılar İçin en önemli belge.

Darbe Gecesi Gördüklerim

Bugün 15 Temmuz 2024 bundan  8 yıl önce Bayburt valiliği ve Bayburt belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası dede Korkut ata anma toplantılarına davetli olarak  Erzurum üzerinden Bayburt a gittim.14 Temmuz 2016 günü Fırat nehrinin doğduğu Dumlu baba dağına çıkıp Belgesel çekimleri yaparak  akşam Bayburt’a gittik.

15 Temmuz 2016 günü Kafkas cephesinin en önemli savunma hattı Kop dağı Çoruh ırmağı Bayburt  bölgesinde belgesel çekimleri yaparak akşam geç vakitlerde Bayburt da otele geldim.

Ertesi gün yani 16 Temmuz günü dede Korkut ata anma etkinliklerinde Kafkas Cephesi Bayburt kop dağı Savunması ile ilgili belgesel sunumu yapacağım için  çalışma ve hazırlık  yaparken  hain darbe teşebbüsü haberini öğrendim.

Tam o sırada ellerinde bayrak olan  kalabalık bir gurup darbeye karşı çıkan sloganlar atarak Bayburt valilik meydanına gidiyordu. Bütün tv kanalları son dakika haberleri geçiyor boğaz köprüsünde yaşananlar  meclisin bombalanması  Gölbaşı polis akademisinin bombalanma anı  genel kurmay başkanlığında yaşananlar  cumhurbaşkanlığı külliyesinin etrafında toplanan insanlara bomba ve  mermi yağdırılma anı. TRT de yaşananlar ve TRT sipikerinin yurtda sulh konseyinin darbe bildirisini okuma anı tam anlamı İle bir korku filmi gibi.

Hain ve alçak darbe girişimi karşısında Amerika’nın beklemesi sözde demokrat geçinen ülkelerinin sus  pus tavırları gerçekten üzücü. İşin en acısı devlet ve milleti korumak İçin alınan silahlarla milletin üzerine kurşun ve bomba yağdırılması  insanların top tüfek ve tanklara bedenlerini siper etmeleri.

CNN Türk tv den Hande Fırat ın  Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ile telefona yaptığı canlı yayını ve cumhurbaşkanın millete  yaptığı meydanlara toplanın çağrısı  halen kulaklarımda çınlıyor.

Gerçekten 15 Temmuzu 16 Temmuz 2016 ya bağlanan gece başlı başına belgesel ve kitap konusu o geceyi asla unutmamak  gerekiyor.

Darbelerin son bulması dileği ile sizleri 15 Temmuz gecesi saat 1 de Bayburt valilik Meydanı önünden bir çok darbe ihtilal yaşamış 15 Temmuz hain darbe girişimine canlı şahitlik yapmış gazeteci ve belgeselci olarak  yaptığım canlı yayınla bir kez daha sizleri baş başa bırakıyorum darbe gecesi yaşananlar unutulmasın tarih tekrar etmesin.

15 Temmuz Gecesi Bayburt Meydanından Canlı Yayın
 
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/671886446299299/?d=n

İKTAV Araştırma Merkezi  
www.iktav.com Kütüphanemizde Hain Darbe Girişimi Sergimiz ve Darbeler  Arşivimiz Araştırmacıların hizmetinde

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1726133154207951/?d=n

Darbelerle ilgili birçok yazı kaleme aldım belgesel çekip konuşmalar yapıp makaleler kaleme aldım daha önce www.gebzegazetesi.comda belgeselcinin not defteri köşesin de yazdığım makale

TÜRKİYE’NİN DARBELERLE İMTİHANI

Ben dünyaya gözlerini 1960 darbesi ile açmış bir gazeteciyim. Anacığıma küçük yaşlarda, ben ne zaman dünyaya geldiğimi sorduğumda, İhtilal olup, Menderes indirildiği zaman derdi hep. Ardından öğrenciyken, 1970 Muhtırasını gördük, Asker iken 1980 darbesini yaşadık, gazeteci olarak 28 Şubat, 27 Nisan ve son olarak 15 Temmuz’a şahitlik ettik. Neredeyse her 10 yılda bir darbelerle yüzleşmek Türk siyasi tarihinin acı bir geleneği oldu. Ancak, en hain darbe girişimi olan 15 Temmuz’da Türk Milletinin sokaklara çıkarak, tanklara ve mermilere karşı yazdığı destan, bu ülkede bir daha darbeye yer olmadığının ve o dönemlerin geride kaldığının en güzel göstergesi oldu. 27 Mayıs çok şey ifade eder. Türk Demokrasi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi için. 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı işlenmiş bir cinayet ve Türkiye halkının seçtiği başbakanın ve Bakanlarının idam edilmesi demektir. Acaba darbe olmasaydı bugün Türkiye ne olurdu sorusu önemli cevap arar. Dünyayı gezen bir belgeselci olarak diyorum ki darbeler olmasaydı, Türkiye bugün çok önemli noktalarda olurdu. Türkiye bugün Avrupa ülkeler gibi gelişmiş noktalarda olurdu. Türkiye uluslararası markalarda çok önemli konuma gelirdi, terörden söz edilmezdi. Her şey 1960 ihtilali ile yaşandı. Çok partili demokratik hayatın önü kesildi, her 10 yılda bir ihtilaller yapıldı, idamlar yaşandı. Tarihten ders ve ibret alınmadı. Keşke alınsaydı.

DARBELER OLMASAYDI

Türkiye’de anarşi ve terör darbeler sonrası oluştu.  Her darbe öncesi Türkiye uçurumun kenarına getirilmiş, sağ sol olayları, gerginlikler hep böyle başlamıştı. Ve Türkiye hep geriye gitmişti, ekonomik olarak sömürülmüştü. Peki, 27 Mayıs’ta Menderes idam edildi, neden bir numaralı isme dokunulmadı? Celal Bayar Cumhurbaşkanıydı. Celal Bayar’ın idam edilmemesinin ardından birçok sebep var. Celal Bayar ile ilgili birçok iddialar gündeme geliyordu. O dönem çok ciddi şekilde araştırılmalı. Bugün medya kuruluşları sadece timsah gözyaşları döküyor. O günün bütün gazeteleri ele alıp incelenmeli. Başbakan’ın idamıyla sonuçlanan darbe iyice araştırılmalı. Devri Alem belgesel TV olarak tarihe not düşme adına o dönemin gazetelerini ortaya koyuyoruz. Geçmişten ders ve ibret alarak geleceğimize ışık tutalım. Tarihi yargılamadan yaşanmış tarihimizi hatırlayarak geleceğimize emin Adımlarla bakmak istiyoruz. Bir dönemi yargılamadık, biz ama bir dönemde yaşananları biz ekranlara taşıdık. Büyük şair Mehmet Akif tarih ders ve ibret alınmak için vardır diyor. Eğer 60 ihtilalinden ders alınsaydı 1970 muhtırası olmaz ve sağ sol Kavgaları çıkmazdı. Eğer 70 muhtırasından ders alınsaydı 1980 darbesi olmaz ve binlerce gencimiz sağ sol kavgasında ölmez idamlar yaşanmazdı. Eğer 80 darbesinden ders alınsa Türk Kürt kavgası çıkmaz ve on binlerce gencimiz ne solduğu belirsiz bir terör davasına kurban gitmezdi. 28 Şubat’tan ve 15 Temmuz’dan ders aldığımız yok. Bugün gerginlikler ve kavgalar var yine. Türkiye neredeyse 100 yıldır savaşa girmedi ama 50-60 yıl önce savaşa giren Avrupa Ülkeleri bugün Türkiye’nin çok ilerisinde. 1950 yılında yardıma gittiğimiz Güney Kore bugün dünyanın önemli ülkeleri arasında. Bütün olaylar ekonomide düğümleniyor. Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye geçebilmesi için güçlü bir siyasi yapıya ihtiyacı var. Ama bugün siyasilerimiz ne yazık ki kavga içerisinde. 15 Temmuz’un yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenecek programlarla şehitlerimiz anılacak, Milletimizin yazdığı bu destan bir kez daha kutlanacak. Bir kez daha hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Temennim darbeler tarihinden ders ve ibret alırız.

15 TEMMUZ DA ANADOLU BASINI SERGİSİ

15 Temmuz hain darbe girişimi dolayısı ile daha önce Türkiye Gazeteciler Federasyonu Adana başkanlar Konseyi toplantısında TGF ve Avrasya Gazeteciler Derneği ortaklaşa açtığımız Anadolu basını sergimiz büyük ilgi görmüştü. Anadolu basının manşetlerinin yer aldığı Serginin belgesel sine vizyon lingini sizlerle paylaşıyoruz.

https://youtu.be/Mw_uCpgo-zw (Kaynak gebze gazetesi )
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