1960 DARBEDİNDEN 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE ARŞİV BELGELERİ İLE DARBELER TARİHİ KİTAP VE FOTOPRAF SERGİSİ AÇTIK

HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILIN DA. DARBELERDEN DERS VE İBRET SLINMASI İÇİN GAZETE MANŞETLERİ İLE. 1960 DARBESİNDEN 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE DARBE GERÇRĞİ KPTAP VE FOTOĞRAF SERGİSİ AÇARAK www.gebzegazetesi.com ve www.devrislem.tv CANLI YAYINLADIK









15 TEMMUZ GAİN DARBE GİRİŞİMİN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISI İLE İKTAV www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZDE KİTAP VE GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ SERGİSİ AN İTİBARİ İLE www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv DE CANLI YAHINLANIYPR





https://www.facebook.com/share/v/PhMMZaWEpTZUP19Z/?mibextid=WC7FN





GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMANIN HAİN DARBENİN YAŞANACAĞI GÜN BAYBURT ÇORUH NEHRİNDEN CANLI MAKALESİNİ BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUZ





www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv de belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz





http://www.gebzegazetesi.com/hain-darbenin-yasanacagi-gun-bayburt-coruh-nehrinden-canli-makale-makale,5365.html





http://www.gebzegazetesi.com/genel/hain-darbenin-yasanacagi-gun-bayburt-coruh-nehrinden-canli-makale-h52041.html





https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2023/07/15/hain-darbenin-yasanacagi-gun-bayburt-coruh-nehrinden-canli-makale/





15 Temmuz 2016 tarihinde öğle saatlerinde gece yaşanacak hain darbe girişiminden habersiz Bayburt kop dağlarına belgesel çekimine giderken Çoruh nehrinde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz

Belgesel Tadında Bayburt Çoruh Nehrinden İsmail Kahraman'la Devri Alem





CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671593199661957&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





ERZURUM DUMLU BABA TAKSİMATI İLAHİ TEPESİ





Tarihler 14 Temmuz 2016 Türkiye hain darbe girişimi öncesi sessiz çığlığı yaşıyor. Olacaklarbdan habersiz Sabiha Gökçen havalimanından Erzurum’a geldim. Dumlu baba dağlarına çıkıp belgesel çekimi yaptıktan sonra Bayburt belediyesinin dedekorkut anma etkinliklerine davetli olduğum için Bayburt a gideceğim 15 Temmuz 2016 sabahı. Bayburt yaptığım sosyal medya paylaşımım





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671450173009593&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





“…Anadolu temmuz ayında bir başka güzel olur çiçekler açar sular coşkulu akar

Erzurum'da dumlu dağları İlahi taksimat tepelerinden doğan Türkiye'nin bereketli sularını topladıktan sonra ülkemizi terk eden Irakdan Basra körfezine dökülen Fırat Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülen Çoruh Azerbaycan'dan Hazar'a dökülen Aras nehirlerinin kayaklarımda belgesel çektim

Doğa koruma Milliparklar bölge müdür yardımcısı Sn. Abdullah Koç beyin rehberliğinde Fırat'ın kaynağı dumlu suyundan su içip doğa koruma Milliparklar bölge müdürlüğünün çalışmaları hakkı'nda bilgiler aldık.

Dadaşkar yiğitler ve evliyalar diyarı Erzurum'u dağlardan seyir ettik.

Envai çeşit dağ çiçeklerini doya doya kokladım.

Erzurum yaylaları sizleride çağırıyor sizler ne zaman geleceksiniz 15 Temmuz 2016)





BELGESEL TADINDA ERZURUM DUMLU BABA DAĞLARINDA

TAKSİMATI İLAHİ TEPESİNDE DEVRİ ALEM





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671450173009593&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





15 TEMMUZ 2016 GECESİ BAYBURT MEYDANINDAN CANLI YAYIN





An itibari ile 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimin gerçekleştiği gecede Bayburt valilik ve belediye binasının önünde sosyal medya hesabınızdan canlı yayın yapıyoruz.





15 TEMMUZ 2016 GECESİ BAYBURT MEYDANINDAN CANLI YAYIN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671886446299299&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

15 TEMMUZ 2022 DE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM





Bugün 15 Temmuz 2022 bundan 6 yıl önce bugünki gibi mübarek cuma Bayburt valiliği ve Bayburt belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası Dede Korkut Ata Anma Toplantılarına davetli olarak Erzurum üzerinden Bayburta gittim.

14 Temmuz 2016 günü Fırat nehrinin doğduğu Dumlubaba dağına çıkıp Belgesel çekimleri yaparak akşam Bayburt’a gittik.

15 Temmuz 2016 günü Bayburt'tan Çoruh nehri kenarından gazeteci ve belgeselci olarak yaptığım canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/671593199661957/?d=n

15 Temmuz 2022 günü Kafkas cephesinin en önemli savunma hattı Kop dağı Çoruh ırmağı Bayburt bölgesinde belgesel çekimleri yaparak akşam geç vakitlerde Bayburt'ta otele geldim.

Ertesi gün yani 16 Temmuz günü Dede Korkut Ata anma etkinliklerinde Kafkas Cephesi Bayburt kop dağı Savunması ile ilgili belgesel sunumu yapacağım için çalışma ve hazırlık yaparken hain darbe teşebbüsü haberini öğrendim.

Tam o sırada ellerinde bayrak olan kalabalık bir grup darbeye karşı çıkan sloganlar atarak Bayburt Valilik meydanına gidiyordu.

Bütün tv kanalları son dakika haberleri geçiyor boğaz köprüsünde yaşananlar,meclisin bombalanması, Gölbaşı polis akademisinin bombalanma anı,genel kurmay başkanlığında yaşananlar,cumhurbaşkanlığı külliyesinin etrafında toplanan insanlara bomba ve mermi yağdırılma anı. TRT'de yaşananlar ve TRT spikerinin yurtta sulh konseyinin darbe bildirisini okuma anı tam anlamı ile bir korku filmi gibiydi.

Hain ve alçak darbe girişimi karşısında Amerika’nın beklemesi sözde demokrat geçinen ülkelerinin sus pus tavırları gerçekten üzücü.

İşin en acısı devlet ve milleti korumak için alınan silahlarla milletin üzerine mermi ve bomba yağdırılması insanların top tüfek ve tanklara bedenlerini siper etmeleri.

CNN Türk Tv'den Hande Fırat'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile telefona yaptığı canlı yayını ve Cumhurbaşkanı'nın millete yaptığı meydanlara toplanın çağrısı halen kulaklarımda çınlıyor .

Gerçekten 15 Temmuzu 16 Temmuz 2016'ya bağlanan gece başlı başına belgesel ve kitap konusu o geceyi asla unutmamak gerekiyor.

Darbelerin son bulması dileği ile sizleri 15 Temmuz gecesi saat 1'de Bayburt valilik meydanı önünden birçok darbe ihtilal yaşamış 15 Temmuz hain darbe girişimine canlı şahitlik yapmış gazeteci ve belgeselci olarak yaptığım canlı yayınla sizleri baş başa bırakıyorum.

15 Temmuz Gecesi Bayburt Meydanından Canlı Yayın

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/671886446299299/?d=n

İKTAV Araştırma Merkezi

www.iktav.com Kütüphanemizde Hain Darbe Girişimi Sergimiz ve Darbeler arşivimiz araştırmacıların hizmetinde.

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İHA