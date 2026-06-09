Gebze Merkezine Modern Çözüm: Menzilhane Tam Otomatik Otopark ve Meydan Projesi

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen Menzilhane Tam Otomatik Otopark ve Meydan Projesi, kent merkezindeki otopark ihtiyacına çözüm üretirken tarihi ve kültürel mirası da görünür kılacak.

Hükümet Caddesi üzerinde yükselen proje, modern otopark teknolojisi ile nitelikli kamusal alan anlayışını bir araya getirerek Gebze’nin merkezine yeni bir kimlik kazandıracak.

Kent merkezinde uzun yıllardır hizmet veren mevcut Menzilhane Zemin Altı Otoparkı’nın ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamaya yaklaşması nedeniyle başlatılan dönüşüm çalışması, çağın gerekliliklerine uygun tam otomatik otopark sistemi olarak planlandı. Yeni proje, aynı alanda daha yüksek kapasite ve daha etkin kullanım imkânı sunarak Gebze’nin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Menzilhane Hamamı Gün Yüzüne Çıkacak

Gebze’nin idari merkezi sayılan ve tarihi izler taşıyan bölgede konumlanan proje, yalnızca bir otopark yatırımı olmanın ötesinde kentsel dönüşüm niteliği taşıyor. Teknolojik otopark için gerekli olan araç giriş odaları, lobi ve teknik birimler, tarihi Menzilhane Hamamı’nı ortaya çıkaracak şekilde konumlandırıldı.

Hamamın önünde oluşturulacak meydan boşluğu sayesinde tarihi yapı ile yeni mimari arasında uyumlu bir ilişki kurulması hedeflenirken, mevcut durumda bölgedeki görüntü karmaşasına neden olan rampa saçakları, yaya giriş yapıları ve üst yapı elemanları da ortadan kaldırılacak. Böylece Hükümet Caddesi ile güçlü bir yaya bağlantısı kurulurken, tarihi hamam da kent yaşamının önemli bir parçası haline gelecek.

241 Araçlık Tam Otomatik Sistem



Proje kapsamında kurulacak tam otomatik otopark sistemi; üç giriş odası, iki mekik hattı ve dört araç katından oluşacak. Toplam 241 araç kapasitesine sahip olacak tesis, 4 bin 288 metrekarelik inşaat alanında, 3 bodrum kat ve zemin kat olarak inşa ediliyor.

Şeffaf cephe anlayışıyla tasarlanan giriş yapısında, içerideki hareketin dışarıdan algılanabilmesi amaçlanırken, hafif strüktürü sayesinde meydan ve tarihi yapı arasındaki görsel bütünlük korunacak.



Başkan Büyükgöz: “Gebze’ye özel ve özgün bir eser kazandıracağız.”

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, projenin Gebze’ye değer katacağını belirterek, “Müteahhide, çalışan mühendis arkadaşlarıma, kontrolör ekibimize ve idari kadromuzda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rabb’im kazasız belasız çalışma süresini tamamlamayı nasip etsin. Müteahhidimizin alnının akıyla işini tamamlamasını, bizim de çalışma arkadaşlarımızla birlikte Gebze’mize özel ve özgün bir eseri kazandırmayı nasip etsin. Milletimizin bütçesiyle yine milletimize hizmet etmek için gayret ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Otoparktan Fazlası

Menzilhane Tam Otomatik Otopark ve Meydan Projesi tamamlandığında, kent merkezindeki araç yoğunluğunu azaltan modern bir ulaşım altyapısı sunmasının yanı sıra, tarihi Menzilhane Hamamı’nı ön plana çıkaran yeni meydan düzenlemesiyle Gebze’nin sosyal ve kültürel yaşamına da önemli katkı sağlayacak. Proje, teknoloji ile tarihi dokuyu buluşturan örnek bir şehircilik yatırımı olarak hizmet verecek.