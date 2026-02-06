banner1258
GÜNDEM:
Recep Durul ve Selçuk İnan, Hayatını Kaybeden Taraftar Harda Kaçmaz İçin Hastaneye Gitti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaelispor–Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşen 20 yaşındaki taraftar Harda Kaçmaz yaşamını yitirirken, Kocaelispor yönetimi ve teknik heyet hastaneye gitti.

06 Şubat 2026 Cuma 10:51

Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında acı bir olay yaşandı. Maraton Doğu Üst Tribünü’nden alt bölüme geçmek isteyen 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten tribün boşluğuna düştü.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç taraftarın kalbinin üç kez durduğu, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Askere gitmeye hazırlandığı belirtilen Harda Kaçmaz’ın vefat haberi, tribünlerde ve camiada büyük üzüntüye neden oldu. Haberi alan Kocaelispor taraftarları ile Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler maçı yarıda bırakarak hastaneye gitti.

Maçın ardından olaydan haberdar olan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ve Teknik Direktör Selçuk İnan da takımın tesislere ulaşmasının ardından hastaneye giderek taraftarın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Genç taraftarın naaşı, özel hastaneden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kulüp Başkanı Recep Durul’un hastanede yaşanan olayla ilgili durumu Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’a ilettiği, tribünler ve bloklar arası geçişleri engelleyecek ilave güvenlik önlemleri alınmasını talep ettiği öğrenildi. Öte yandan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün olayla ilgili inceleme başlatacağı ve gerekli tedbirlerin uygulanacağı bildirildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

