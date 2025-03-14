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Büyükşehir’den müze konseptinde musiki dinletisi

Büyükşehir, “Müzeden Gelen Nağmeler” başlığıyla Ramazan ayının ruhunu ve manevi atmosferini yansıtacak özel bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir'den müze konseptinde musiki dinletisi

14 Mart 2025 Cuma 10:45

 Büyükşehir, Ramazan ayının ruhunu ve manevi atmosferini yansıtacak özel bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak. 15 Mart Cumartesi günü SEKA Kâğıt Müzesi’nde gerçekleşecek musiki dinletisinde, “Müzeden Gelen Nağmeler” başlığıyla kadim tekke musikisinden irfan türkülerine yer verilecek.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖZEL BİR MÜZİK ETKİNLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, Ramazan ayının ruhunu ve manevi atmosferini yansıtacak özel bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak. Müze konsepti içinde ilk kez gerçekleştirilecek olan etkinlik, “Müzeden Gelen Nağmeler” başlığıyla kadim tekke musikisinden irfan türkülerine yer verecek.

 

MUSİKİ ZİYAFETİ ENSTRÜMANLARLA ZENGİNLEŞECEK

Etkinlik, Aşk-ı Niyâz Musiki Derneği Başkanı ve Şefi Arif Ustacık’ın liderliğinde gerçekleşecek. 20 kişilik grup; ahenk, keman, klasik kemençe, kanun, ney gibi enstrümanlarla zenginleşen bir musiki ziyafeti sunacak. Koro eşliğinde daha da anlam kazanan konser, SEKA Kâğıt Müzesi’nin tarihi Makine Salonu’nda yapılacak. Müze, bu etkinlikle Ramazan ayının manevi atmosferini vurgulayarak, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı ve katılımcılarda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu etkinlik müze konsepti içinde ilk defa bir Ramazan etkinliği yapılacak olması ile dikkat çekiyor. Musiki dinletisi 15 Mart Cumartesi günü saat 21.00’de gerçekleşecek.

(Ömer İLGEÇ)

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