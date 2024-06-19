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KÜLTÜR VE SANAT:
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Öğrencilerin başarısı tuvallere yansıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Resim Bölümü öğrencilerinin eserleri, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Öğrencilerin başarısı tuvallere yansıdı

19 Haziran 2024 Çarşamba 10:57

  Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2023-2024 eğitim dönemi yıl sonu etkinliklerini tamamladı. Sergi, gösteri ve mezuniyet törenleri kapsamındaki etkinliklerde; Müzik, Bale, Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencileri aldıkları eğitimlerini sergileme imkanı buldu. Bu yılki eğitim döneminin son yıl sonu öğrenci etkinliğini ise Gebze Resim Bölümü gerçekleştirdi. 
 Sergi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Fuayesinde açıldı. Açılışa, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi idarecisi  Ufuk Eser, bölüm eğitmeni Çilem Coşkun Kesepara, konservatuvar eğitmenleri, öğrenciler, aileleri ve sanatseverler katıldı. 
 Sergide, bölümde eğitim alan 18 öğrencinin 30 yağlı boya ile 52 karakalem çalışması yer aldı. 
 Gebze Resim Bölümü öğrencileri eğitimleri kapsamında teorik derslerle sürekli desteklendi. Bunun yanı sıra her ay düzenli olarak eğitmenleri tarafından sergi ve müzelere götürülerek, buradaki eserler üzerinde bilgi aldı. Tüm bu eğitimler Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Fuayesinnde açılan öğrenci sergisinde kendisini gösterdi. 


İHA
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