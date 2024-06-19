Hekimsen'den İsrail tepkisi:

Hekimsen, Beyt Lahya'da bulunan Kamal Adwan Hastanesi'nin Kadın Doğum Bölümü Başkanı Dr. İyad Rantisi'nin, İsrail ordusu tarafından gözaltına alındıktan 6 sonra hayatına kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Dr. İyad Rantisi'nin hayatını kaybetmesi, uluslararası hukukun ve insan haklarının açık bir ihlalidir. Bu korkunç suçun uluslararası düzeyde soruşturulmasını talep ediyoruz. Dr. Rantisi'nin aylar önce İsrail işgal güçleri tarafından tutuklanarak hapishanelere götürüldüğü ve burada elektrik şoku ve çeşitli işkence yöntemlerine maruz kaldıktan sonra infaz edildiği bilgisi, bizlere bir kez daha İsrail güçlerinin acımasız yüzünü göstermektedir. İsrail daha önce Dr. Adnan Al-Barsh ve diğer 499 sağlık personelini de infaz etmiş, 310 sağlık personelini hapishanelerde ağır işkencelere maruz bırakmıştır" denildi.

"İnsan hakları kurumlarını bu iğrenç suçları kınamaya çağırıyoruz"

Açıklama şöyle devam etti:

"İsrail işgal ordusunun sağlık personeline yönelik gerçekleştirdiği acımasız tutuklama, işkence ve infazları en güçlü şekilde kınıyoruz ve uluslararası toplumu, insan hakları kurumlarını bu iğrenç suçları kınamaya çağırıyoruz. İsrail işgal ordusunu ve işgale destek veren ABD yönetimini; ister işgal ordusu tarafından halen gözaltında tutulanlar, isterse hastane ve tıp merkezlerinde halihazırda çalışmakta tutulanlar olsun tüm sağlık personelinin yaşamları ve güvenliklerinden tamamen sorumlu tutuyoruz. Uluslararası toplumu, Filistinli sağlık personeline yasal koruma sağlamaya ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası ve insani sözleşmeler ve normlar uyarınca, tutuklanma korkusu olmadan ve ölüm ve suikast tehditleri olmadan savaş zamanlarında özgürce çalışmalarına izin vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumu ve uluslararası insan hakları örgütlerini, Filistinli sağlık personelinin İsrail işgali tarafından tutuklanması ve idam edilmesi suçlarına, özellikle Dr. İyad Rantisi ve Dr. Adnan Al-Barsh'ın infazına ilişkin uluslararası bir soruşturma açmaya ve bu suçlara karışan suçluları yargılanmak üzere uluslararası mahkemelere sevk etmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler’i, insani yardım ve insan hakları kurumlarını, Filistin sağlık sektöründeki tüm doktor, hemşire ve çalışanların derhal, acilen ve ertelemeden serbest bırakılması için İsrail'e karşı baskı yapmaya çağırıyoruz. Dr. İyad Rantisi'nin kaybı, Filistin halkı ve tüm insanlık için büyük bir kayıptır. Onun anısını yaşatmak ve adaletin sağlanması için mücadele etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur"

İHA