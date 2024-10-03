Başkan Büyükgöz’den Mor Menekşe’ye Moral Ziyareti

03 Ekim 2024 Perşembe 12:13
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den Mor Menekşe’ye moral ziyareti. Hafta sonu başlayacak Bölgesel Amatör Ligi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Gebzespor’u antrenmanda ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü tesislerde Kulüp Başkanı Resul Tat ve yönetimi, teknik heyet karşıladı. Lig hazırlıklarını hızla sürdüren Mor Menekşeli futbolcularla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Gebzespor’umuz bu kentin ayrılmaz bir parçası. Hepimizin ortak sevdası. Mor Menekşelerimizin başarısı için bize düşen görev neyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu kente şampiyonluk kupasını getireceğiz. Sizlere güveniyoruz. Ligde Gebzesporumuza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Teknik heyet ve futbolcular da Başkan Büyükgöz’e moral ziyaretinden ötürü teşekkür ederek belediyecilik çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, tatlı ikramı ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.
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